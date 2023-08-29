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Московский листок

В Израиле отменили спектакль театра "Ленком" "Поминальная молитва"

Опубликовано 29.08.2023 в разделе комментариев 1

израиль правые
В Израиле отменили спектакль театра "Ленком" "Поминальная молитва"

"Поминальная молитва" - спектакль Ленкома по мотивам повести "Тевье-молочник" Шолом-Алейхема.

Инициатором запрета стал актер Анатолий Белый, который назвал легендарный спектакль Марка Захарова спекуляцией на еврейской теме.

Директор "Ленкома" Марк Варшавер заявил: "Гастролей "Ленкома" в Израиле не будет. Белому не угрожает спектакль. Так и запишите: "Угрозы, связанной с "Поминальной молитво", нет. Пусть спит спокойно, дорогой товарищ. Больше не могу об этом человеке ничего говорить".

И казалось бы, при чем тут Украина?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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после войны
кот без сапог написал 29.08.2023 10:04
Организатор гастролей Гад Орон объявил, что его продюсерская фирма "приняла решение освободить даты спектакля и отложить гастроли на "шесть часов вечера после войны".
Замечательно, что этот z-театр останется в своей помойке. Это уже не первый случай , когда прорашистких глашатаев разворачивают из Израиля. Бузова помню очень страдала по этому поводу
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