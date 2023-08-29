В Израиле отменили спектакль театра "Ленком" "Поминальная молитва"

"Поминальная молитва" - спектакль Ленкома по мотивам повести "Тевье-молочник" Шолом-Алейхема.
Инициатором запрета стал актер Анатолий Белый, который назвал легендарный спектакль Марка Захарова спекуляцией на еврейской теме.
Директор "Ленкома" Марк Варшавер заявил: "Гастролей "Ленкома" в Израиле не будет. Белому не угрожает спектакль. Так и запишите: "Угрозы, связанной с "Поминальной молитво", нет. Пусть спит спокойно, дорогой товарищ. Больше не могу об этом человеке ничего говорить".
И казалось бы, при чем тут Украина?
А.Б.
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кот без сапог написал 29.08.2023 10:04
Замечательно, что этот z-театр останется в своей помойке. Это уже не первый случай , когда прорашистких глашатаев разворачивают из Израиля. Бузова помню очень страдала по этому поводу