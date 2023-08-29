В Израиле отменили спектакль театра "Ленком" "Поминальная молитва"

"Поминальная молитва" - спектакль Ленкома по мотивам повести "Тевье-молочник" Шолом-Алейхема.

Инициатором запрета стал актер Анатолий Белый, который назвал легендарный спектакль Марка Захарова спекуляцией на еврейской теме.

Директор "Ленкома" Марк Варшавер заявил: "Гастролей "Ленкома" в Израиле не будет. Белому не угрожает спектакль. Так и запишите: "Угрозы, связанной с "Поминальной молитво", нет. Пусть спит спокойно, дорогой товарищ. Больше не могу об этом человеке ничего говорить".

И казалось бы, при чем тут Украина?

А.Б.