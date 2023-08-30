Ликвидировано ли право в России? или Явление д'Артаньяна

В блоге одного левого сталинца прочитал о том, что в России произошла, ни больше, ни меньше, как — ого! — «ликвидация права». Такой всепропальческий заголовок больше подошёл бы к тексту какого-нибудь либерала. Вот-те раз! Как же это его так угораздило, право-то? Был рабовладельческий строй — было и рабовладельческое право. Например, классическое римское право считало юридически ничтожными судебные показания рабов. Если только — внимание! — эти показания не были даны под пыткой. Пытка придавала показаниям невольников юридический вес, по мнению древнеримских правоведов. Красиво, да?

Потом был феодальный строй и феодальное право. Что такое феодальное право, мы можем составить представление из тирады на эту тему маркиза де Лантенака, контрреволюционера образца 1793 года из романа Виктора Гюго «1793»:

«Что это вы твердите о ваших правах? Права человека! права народа! Да всё это яйца выеденного не стоит: всё это и глупости, и выдумка, прямая бессмыслица! Когда я, например, говорю: Авуаза, сестра Конана Второго, принесла в приданое графство Бретонское супругу своему Гоэлю, графу Нантскому и Корнуэльскому, трон коего наследовал Алэн Железная Перчатка, дядя Берты, той, что сочеталась законным браком с Алэном Чёрным, владельцем земель и замка Рош-Сюр-Ион, и являлась матерью Конана Младшего, прадеда Ги, или Говэна де Туар, то есть нашего предка, — я говорю вещи бесспорные, — вот оно — право. Но ваши оборванцы, ваши плуты, ваша голытьба, они-то о каких правах толкуют? О богоубийстве и цареубийстве. Что за мерзость! Ах, негодяи!».

Потом пришёл черёд буржуазного права, сначала это было ненавистное Лантенакам «богоубийство и цареубийство», а потом оно остепенилось, появился гражданский кодекс Наполеона и вот это вот всё.

Потом пришли марксисты с их чеканной формулировкой: «Право — это воля правящего класса, возведённая в закон и принуждаемая к исполнению государственными механизмам».

А потом... потом право было ликвидировано?.. Это как?.. Ликвидирована воля правящего класса, возведённая в закон? А может ли такое быть вообще (до полной победы коммунизма, по крайней мере)? Оказывается, по мнению сталинца, о котором речь, ликвидация права в России выразилась в следующем происшествии. Был такой житель Волгоградской области, 19-летний Никита Журавель, который вздумал — возможно, по заданию СБУ — сжечь Коран на фоне Волгоградской соборной мечети, а потом выложить ролик об этом в сеть. Святотатца, кощунника и иноагента (или как это назвать?), понятное дело, оперативно арестовали, после дела Pussy Riot, которому уже больше десятилетия минуло, такое, наверное, никого не удивит. А вот затем начались некоторые правовые новации. Во-первых, его переправили в Чечню, хотя деяние было совершено в Волгоградской области, и в Чечне г-н Журавель никогда не бывал. Да, это действительно нечто новое в праве, и в этом иные занудные буквоеды усматривают противоречие со статьёй 47 Конституции РФ, в которой сказано:

«1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом».

Ну, не стану вникать в этот схоластический спор, типа подсчёта количества ангелов на конце иглы, могу только заметить: если перевозка г-на Журавеля в Чечню и впрямь противоречит статье 47, то тем хуже для статьи 47. Так считайте, что больше нет её, этой статьи, что её явочным порядком отменили. Вот и арестованного г-на Кагарлицкого недавно транспортировали из Москвы в республику Коми, где он никогда не бывал, да и деяние, в котором его обвиняют (публикация поста), было совершено в Москве, однако транспортировке это нимало не помешало. Так что просто забудьте вы про эту 47-ю статью, используйте страницу, на которой она напечатана, по назначению, да и дело с концом.

Идём дальше. При прибытии г-на Журавеля в Чечню у здания СИЗО Грозного вдоль дороги выстроились сотни мужчин, выкрикивавших проклятья в его адрес, с плакатами: «Ислам религия добра», «Ислам религия терпимости», «Мы требуем смертную казнь» и «Народный суд сатанисту».

Но это всё было во-первых. А во-вторых, 16 августа 2023 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что к ней поступило заявление Никиты Журавеля о том, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын главы Чеченской Республики 15-летний Адам Кадыров. Сразу вслед за этим сообщением депутат Государственной Думы Адам Делимханов написал в Telegram о «своём дорогом племяннике»:

«Депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации от Чеченской Республики и я лично поддерживаем Адама Рамзановича… Он показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни. Учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавеля, Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых. За такие деяния люди заслуживают самого жёсткого наказания».

Сходным образом высказался в Telegram и председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов: «Адам и не мог поступить по-другому… Мы не просто его понимаем, а горячо поддерживаем и одобряем! Адам плоть от плоти великого рода Кадыровых. Он достойно продолжает традиции защитника родины и бескомпромиссного борца со злом!»

И вот это всё уважаемый сталинец считает «ликвидацией права» в России. Ну, извините, это несерьёзно. Ещё раз повторяю азбучные истины: и пороли людей, даже нередко до смерти, и проигрывали в карты, и меняли на борзых собак, и пытали, про массовое убиение оных я и не говорю — и всё это делалось строго правовым образом, из века в век. Просто правовые системы были различны: рабовладельческая, феодальная, буржуазная, социалистическая...

Что мы имеем в данном случае? Очевидно, сын главы региона отныне пользуется правовой привилегией зайти в камеру к обвиняемому и побить его. Всё строго в рамках права, хотя право это, уж конечно, не социалистическое, и даже не вполне буржуазное, а скорее феодальное. Ну, а что? Ведь в своё время значительная часть прекрасной половины всего Советского Союза млела от кинематографического образа благородного д'Артаньяна в исполнении Михаила Боярского. И подпевала песенке из этого советского (советского ли?) фильма:

Святая Катерина,

Пошли мне дворянина.

Ах, тяга к благородным

У девушки простой.

Вот еду я одна, и вдруг мужчина

Уста обжёг мне будто бы огнём.

Спасибо, о, святая Катерина.

Усы и шпага — всё при нём.

Гасконца не забуду никогда я.

Во веки не помыслю об ином.

Меня не подвела моя святая.

Усы и шпага — всё при нем.

В раннем СССР за такие песенки их автора, пожалуй... ну, расстрелять бы не расстреляли, наверное, но и по головке не погладили — изрядной головомойки ему было не миновать. А возможно, даже и Соловков (зачёркнуто: как Иммануилу Канту). Но в позднем СССР — прокатило, и даже прошло по экранам с большим успехом.

А теперь посмотрите тот же фильм Юнгвальд-Хилькевича с д'Артаньяном с одной простой точки зрения — как непринуждённо главный благородный герой по любому поводу и безо всякого повода колотит простолюдинов и насколько он волен в обращении с ними, насколько лишён в этом любых сдерживающих рамок. Что он и свою ровню шпагой непринуждённо протыкает насквозь — это уж оставим за рамками рассмотрения, так у них, благородных донов, искони заведено. Но тут он ещё хоть как-то церемонится... И вообще, забудьте вы про права простолюдинов. Все они сводятся к гениально простой формулировке, которую можно было бы с ходу внести во все буржуазные конституции: «А у кого нет миллиарда долларов, может идти в ж...». Или, как более пространно и витиевато растолковывала эту мысль покойная г-жа Новодворская: «Гражданские права существуют для людей просвещённых, сытых, благовоспитанных и уравновешенных... Так что апартеид — это правда, а какие-то всеобщие права человека — ложь... Я лично правами человека накушалась досыта. Некогда и мы, и ЦРУ, и США использовали эту идею как таран для уничтожения коммунистического режима и развала СССР. Эта идея отслужила своё и хватит врать про права человека и про правозащитников».

Ещё заметим, что гасконские дворяне, к которым принадлежал д'Артаньян, были в Париже чем-то вроде чужаков, чужеземцев, воинственных и гордых пришельцев из другой местности, зацикленных на вопросах чести.

Ну что? Остаётся сложить один и один и понять, что весь провал из социализма в капитализм, а местами и глубже (но тут важно оговориться, что современный капитализм бережно принял и перенял очень многое из эпохи феодального права) неизбежно предполагал, так сказать, явление д'Артаньянов. Причём массовое явление оных. Которые воспринимались как однозначно положительное явление, и не только прекрасной половиной населения. Оцените, например, знак плюс-минус самого собирательного имени «д'Артаньян» в современном языке. Это что, обозначает что-то плохое? Ах, если бы...

Вот и явились вам д'Артаньяны, кушайте их с кашей, не обляпайтесь, и не жалуйтесь: что заказывали и о чём молились святой Катерине в песенках из кинофильмов, ровно то и получили. Да, молодой Адам Рамзанович — это наш постсоветский д'Артаньян. Что, не узнали? Богатым будет...