Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ликвидировано ли право в России? или Явление д'Артаньяна

Опубликовано 30.08.2023 автором в разделе

суд закон
Ликвидировано ли право в России? или Явление д'Артаньяна

В блоге одного левого сталинца прочитал о том, что в России произошла, ни больше, ни меньше, как — ого! — «ликвидация права». Такой всепропальческий заголовок больше подошёл бы к тексту какого-нибудь либерала. Вот-те раз! Как же это его так угораздило, право-то? Был рабовладельческий строй — было и рабовладельческое право. Например, классическое римское право считало юридически ничтожными судебные показания рабов. Если только — внимание! — эти показания не были даны под пыткой. Пытка придавала показаниям невольников юридический вес, по мнению древнеримских правоведов. Красиво, да?

Потом был феодальный строй и феодальное право. Что такое феодальное право, мы можем составить представление из тирады на эту тему маркиза де Лантенака, контрреволюционера образца 1793 года из романа Виктора Гюго «1793»:

«Что это вы твердите о ваших правах? Права человека! права народа! Да всё это яйца выеденного не стоит: всё это и глупости, и выдумка, прямая бессмыслица! Когда я, например, говорю: Авуаза, сестра Конана Второго, принесла в приданое графство Бретонское супругу своему Гоэлю, графу Нантскому и Корнуэльскому, трон коего наследовал Алэн Железная Перчатка, дядя Берты, той, что сочеталась законным браком с Алэном Чёрным, владельцем земель и замка Рош-Сюр-Ион, и являлась матерью Конана Младшего, прадеда Ги, или Говэна де Туар, то есть нашего предка, — я говорю вещи бесспорные, — вот оно — право. Но ваши оборванцы, ваши плуты, ваша голытьба, они-то о каких правах толкуют? О богоубийстве и цареубийстве. Что за мерзость! Ах, негодяи!».

Потом пришёл черёд буржуазного права, сначала это было ненавистное Лантенакам «богоубийство и цареубийство», а потом оно остепенилось, появился гражданский кодекс Наполеона и вот это вот всё.

Потом пришли марксисты с их чеканной формулировкой: «Право — это воля правящего класса, возведённая в закон и принуждаемая к исполнению государственными механизмам».

А потом... потом право было ликвидировано?.. Это как?.. Ликвидирована воля правящего класса, возведённая в закон? А может ли такое быть вообще (до полной победы коммунизма, по крайней мере)? Оказывается, по мнению сталинца, о котором речь, ликвидация права в России выразилась в следующем происшествии. Был такой житель Волгоградской области, 19-летний Никита Журавель, который вздумал — возможно, по заданию СБУ — сжечь Коран на фоне Волгоградской соборной мечети, а потом выложить ролик об этом в сеть. Святотатца, кощунника и иноагента (или как это назвать?), понятное дело, оперативно арестовали, после дела Pussy Riot, которому уже больше десятилетия минуло, такое, наверное, никого не удивит. А вот затем начались некоторые правовые новации. Во-первых, его переправили в Чечню, хотя деяние было совершено в Волгоградской области, и в Чечне г-н Журавель никогда не бывал. Да, это действительно нечто новое в праве, и в этом иные занудные буквоеды усматривают противоречие со статьёй 47 Конституции РФ, в которой сказано:

«1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом».

Ну, не стану вникать в этот схоластический спор, типа подсчёта количества ангелов на конце иглы, могу только заметить: если перевозка г-на Журавеля в Чечню и впрямь противоречит статье 47, то тем хуже для статьи 47. Так считайте, что больше нет её, этой статьи, что её явочным порядком отменили. Вот и арестованного г-на Кагарлицкого недавно транспортировали из Москвы в республику Коми, где он никогда не бывал, да и деяние, в котором его обвиняют (публикация поста), было совершено в Москве, однако транспортировке это нимало не помешало. Так что просто забудьте вы про эту 47-ю статью, используйте страницу, на которой она напечатана, по назначению, да и дело с концом.

Идём дальше. При прибытии г-на Журавеля в Чечню у здания СИЗО Грозного вдоль дороги выстроились сотни мужчин, выкрикивавших проклятья в его адрес, с плакатами: «Ислам религия добра», «Ислам религия терпимости», «Мы требуем смертную казнь» и «Народный суд сатанисту».

Но это всё было во-первых. А во-вторых, 16 августа 2023 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что к ней поступило заявление Никиты Журавеля о том, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын главы Чеченской Республики 15-летний Адам Кадыров. Сразу вслед за этим сообщением депутат Государственной Думы Адам Делимханов написал в Telegram о «своём дорогом племяннике»:

«Депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации от Чеченской Республики и я лично поддерживаем Адама Рамзановича… Он показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни. Учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавеля, Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых. За такие деяния люди заслуживают самого жёсткого наказания».

Сходным образом высказался в Telegram и председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов: «Адам и не мог поступить по-другому… Мы не просто его понимаем, а горячо поддерживаем и одобряем! Адам плоть от плоти великого рода Кадыровых. Он достойно продолжает традиции защитника родины и бескомпромиссного борца со злом!»

И вот это всё уважаемый сталинец считает «ликвидацией права» в России. Ну, извините, это несерьёзно. Ещё раз повторяю азбучные истины: и пороли людей, даже нередко до смерти, и проигрывали в карты, и меняли на борзых собак, и пытали, про массовое убиение оных я и не говорю — и всё это делалось строго правовым образом, из века в век. Просто правовые системы были различны: рабовладельческая, феодальная, буржуазная, социалистическая...

Что мы имеем в данном случае? Очевидно, сын главы региона отныне пользуется правовой привилегией зайти в камеру к обвиняемому и побить его. Всё строго в рамках права, хотя право это, уж конечно, не социалистическое, и даже не вполне буржуазное, а скорее феодальное. Ну, а что? Ведь в своё время значительная часть прекрасной половины всего Советского Союза млела от кинематографического образа благородного д'Артаньяна в исполнении Михаила Боярского. И подпевала песенке из этого советского (советского ли?) фильма:

Святая Катерина,

Пошли мне дворянина.

Ах, тяга к благородным

У девушки простой.

Вот еду я одна, и вдруг мужчина

Уста обжёг мне будто бы огнём.

Спасибо, о, святая Катерина.

Усы и шпага — всё при нём.

Гасконца не забуду никогда я.

Во веки не помыслю об ином.

Меня не подвела моя святая.

Усы и шпага — всё при нем.

В раннем СССР за такие песенки их автора, пожалуй... ну, расстрелять бы не расстреляли, наверное, но и по головке не погладили — изрядной головомойки ему было не миновать. А возможно, даже и Соловков (зачёркнуто: как Иммануилу Канту). Но в позднем СССР — прокатило, и даже прошло по экранам с большим успехом.

А теперь посмотрите тот же фильм Юнгвальд-Хилькевича с д'Артаньяном с одной простой точки зрения — как непринуждённо главный благородный герой по любому поводу и безо всякого повода колотит простолюдинов и насколько он волен в обращении с ними, насколько лишён в этом любых сдерживающих рамок. Что он и свою ровню шпагой непринуждённо протыкает насквозь — это уж оставим за рамками рассмотрения, так у них, благородных донов, искони заведено. Но тут он ещё хоть как-то церемонится... И вообще, забудьте вы про права простолюдинов. Все они сводятся к гениально простой формулировке, которую можно было бы с ходу внести во все буржуазные конституции: «А у кого нет миллиарда долларов, может идти в ж...». Или, как более пространно и витиевато растолковывала эту мысль покойная г-жа Новодворская: «Гражданские права существуют для людей просвещённых, сытых, благовоспитанных и уравновешенных... Так что апартеид — это правда, а какие-то всеобщие права человека — ложь... Я лично правами человека накушалась досыта. Некогда и мы, и ЦРУ, и США использовали эту идею как таран для уничтожения коммунистического режима и развала СССР. Эта идея отслужила своё и хватит врать про права человека и про правозащитников».

Ещё заметим, что гасконские дворяне, к которым принадлежал д'Артаньян, были в Париже чем-то вроде чужаков, чужеземцев, воинственных и гордых пришельцев из другой местности, зацикленных на вопросах чести.

Ну что? Остаётся сложить один и один и понять, что весь провал из социализма в капитализм, а местами и глубже (но тут важно оговориться, что современный капитализм бережно принял и перенял очень многое из эпохи феодального права) неизбежно предполагал, так сказать, явление д'Артаньянов. Причём массовое явление оных. Которые воспринимались как однозначно положительное явление, и не только прекрасной половиной населения. Оцените, например, знак плюс-минус самого собирательного имени «д'Артаньян» в современном языке. Это что, обозначает что-то плохое? Ах, если бы...

Вот и явились вам д'Артаньяны, кушайте их с кашей, не обляпайтесь, и не жалуйтесь: что заказывали и о чём молились святой Катерине в песенках из кинофильмов, ровно то и получили. Да, молодой Адам Рамзанович — это наш постсоветский д'Артаньян. Что, не узнали? Богатым будет...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
В разделах:
Политический расклад
Ликвидировано ли право в России? или Явление д'Артаньяна Ликвидировано ли право в России? или Явление д'Артаньяна
30.08.2023

Ну что? Остаётся сложить один и один и понять, что весь провал из социализма в капитализм, а местами и глубже (но тут важно оговориться, что современный капитализм бережно принял и перенял очень многое из эпохи феодального права) неизбежно предполагал, так сказать, явление д'Артаньянов. Причём массовое явление оных. Которые воспринимались как однозначно положительное явление, и не только прекрасной половиной населения. Оцените, например, знак плюс-минус самого собирательного имени «д'Артаньян» в современном языке. Это что, обозначает что-то плохое? Ах, если бы...

 >>
Экономическая реальность
Феномен Бакальчук ломает схемы Феномен Бакальчук ломает схемы
29.08.2023

Лидером рейтинга остается генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в $7 млрд. Она второй раз возглавляет список богатейших женщин России, и многочисленные скандалы, которые сотрясают ее бизнес-империю, никак ей не вредят по-серьезному.

 >>
Московский листок
Метро. Забастовка? Катастрофа? Что нужно, чтобы начальство услышало Метро. Забастовка? Катастрофа? Что нужно, чтобы начальство услышало
А. Зимбовский РК-инфо 20.08.2023

В настоящее время (19 августа 2023 года) в московском метро уже второй месяц идёт итальянская забастовка. Машинисты берут больничные, чтобы не выходить на работу. Отметим, что права объявить настоящую забастовку они лишены по ч.1 ст.413 ТК РФ., (как работники транспорта). Пока ещё бастуют сотни работников (в настоящее время на больничном находится порядка 500 человек), начальство как-то справляется с ситуацией, но количество участников протеста продолжает нарастать.

 >>
Жизнь регионов
Кадровые войны Приморья Кадровые войны Приморья
Сергей Долетов 29.08.2023

Пока приморцы тонут в своих домах, квартирах и машинах. Пока на полях края гибнет урожай. Пока в Приморье цены на все, что только можно, растут в геометрической прогрессии, губернатор Олег Кожемяко занимается кадровыми расстановками, рассчитывая на кресло главы региона на очередной, новый срок.

 >>
Общество и его культура
Пушкин - наше ничего? Пушкин - наше ничего?
29.08.2023

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос главе Минпросвещения Сергею Кравцову, в котором попросил объяснить, почему из списка книг для подготовки к Единому госэкзамену (ЕГЭ) по литературе исчезли произведения русских классиков.

 >>
Силовые структуры
"Вагнера" больше нет "Вагнера" больше нет
27.08.2023

Точнее, ЧВК нет с конца июня, а сейчас и структуры нет. Есть около тридцати тысяч людей, обладающих эксклюзивными навыками и компетенциями, но без институционализации и госфинансирования это просто неорганизованная масса людей. Чем они будут заниматься - вопрос интересный, а при определенных обстоятельствах - ключевой. 

 >>
Особенности внешней политики
Австрия не хочет обнищать из-за Украины Австрия не хочет обнищать из-за Украины
29.08.2023

Член Европарламента (ЕП) от Румынии Евгений Томак обратился к Еврокомиссии (ЕК) с требованием расследовать возможный факт нарушения Австрией санкционной политики Евросоюза (ЕС) против России. В своем обращении к ЕК Томак аргументирует свою позицию тем, что объем импорта Австрии из России за несколько лет вырос на 252%.

 >>
Компрометирующие материалы
А погиб ли Пригожин? А погиб ли Пригожин?
Юрий Мухин 30.08.2023

Эксперты сначала обязаны подготовить генетический материал, а это занимает время, посему генетическая экспертиза требует на своё проведение от одной до четырёх недель. А в нашем случае типа у сына Пригожина взяли кровь для генетических исследований 25 августа, а уже через два дня, 27 августа мы прочли сообщение прессы: «Следственный комитет завершил генетическую экспертизу останков, найденных на месте авиакатастрофы в Тверской области. Личности погибших соответствуют «списку, заявленному в полетном листе», говорится в заявлении СК. В списке, который ранее публиковала Росавиация, находились глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин».

 >>
Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полку иноагентов прибыло
Полку иноагентов прибыло
26.08.2023
Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся
Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся
26.08.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ликвидировано ли право в России? или Явление д'Артаньяна
А погиб ли Пригожин? (1)
В Израиле отменили спектакль театра "Ленком" "Поминальная молитва" (6)
Пушкин - наше ничего? (13)
Австрия не хочет обнищать из-за Украины (2)
Кадровые войны Приморья (5)
Феномен Бакальчук ломает схемы (5)
Зеленский собрался делать из Украины Израиль (29)
Спикер палаты представителей США заговорил об импичменте президенту (4)
Мы соревнуемся в космосе теперь с Украиной за право обслуживать США (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss