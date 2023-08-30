А погиб ли Пригожин?

Если верить сообщениям, то Пригожина должны были похоронить в Питере 30 августа, но как известно, верить кремлёвским уродам ни в чём нельзя. И в результате гроб с чьим-то телом под видом останков Пригожина закопали уже вечером 29-го, посему я изготовил ему типа реквиема, хотя отпетые, как бытовало на Руси мнение, живут долго.

Итак, смастерил фильмец на 12 минут.

https://www.youtube.com/watch?v=iM9M7HeYr0A

Как всегда, дам текст, хотя и видеоряд тоже доказателен.

Итак, убили Героя диванных патриотов России и великого полководца Евгения Пригожина. Убили и похоронили.

А я напомню некоторые подробности. Итак, 23 августа 2023 года СМИ сообщили, что в аэропорту Шереметьево в два 13-местных самолёта бразильского производства «Эмбрэйер» пошла на посадку толпа уголовных преступников, совершающих в России деяния, запрещённые как минимум тремя статьями Уголовного кодекса:

- 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем…»;

- 359 УК РФ «Наемничество»;

- 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».

Среди этих преступников был и главарь этих преступников, владелец ЧВК «Вагнера» и, по мему убеждению, хранитель общака кремлёвских воров, Евгений Пригожин.

И 23 августа СМИ сообщили, что преступники сели в эти два самолёта «Эмбрэйер», один из которых принадлежал ЧВК «Вагнера», а второй был арендован этой ЧВК. И оба этих самолёта взлетели курсом на Питер, а над Тверской областью в 18-40 вечера один самолёт в воздухе взорвался, и немедленно возникла легенда, что его взорвали специалисты Министерства Обороны России, генералы которого – Шойгу и Герасимов, считаются врагами Пригожина. После этого второй самолёт развернулся и срочно вернулся в Москву, но сел не в Шереметьево, в котором оставшиеся в живых «вагнеровцы» были бы в относительной безопасности, а в аэропорту «Остафьево».

Ещё раз! По легенде Пригожина убили генералы Министерства Обороны, но аэропорт «Остафьево», в отличие от Шереметьево, как раз и принадлежит Министерству Обороны.

И эти пассажиры со второго самолёта сразу же заказали полёт в Азербайджан, в Баку. И действительно, на следующий день эти неизвестные «вагнеровцы» в Баку вылетели на этом, повторю, арендованном Пригожиным самолёте.

Сейчас кремлёвские тролли бросились запутывать этот вопрос – типа и самолёт не туда летел, и «вагнеровцев» в нём не было, но я привожу факты, как они были сообщены 23 августа, когда СМИ не получали указания, как надо фальсифицировать это происшествие.

А теперь напомню, что при обыске в конторе Пригожина было найдено несколько настоящих заграничных паспортов с его фотографиями, но на фамилии разных реальных людей. Найдены его фотографии с гримом, делающим его непохожим на настоящего. То есть Пригожин уже давно был готов к своей «смерти». А вот немного подробностей.

Поэтому можно я не поверю в то, что Пригожин погиб?

Не поверю хотя бы вот по какой причине.

Вас никогда не удивляло, как нагло себя ведёт Пригожин по отношению к Кремлю?

А почему Пригожину такую наглость позволяли? Полагаю, что и потому, что хранитель кремлёвского общака Пригожин не только знает, у кого хранится украденные Кремлём в России золото и доллары, но только один Пригожин знает ключ к кошельку с биткоинами кремлёвских воров. А в этом кошельке по не опровергнутой информации хранится биткоинов на 2,6 миллиарда долларов, и смерть Пригожина, уносящая ключ к ним, сделает неактивными биткоины на эту сумму. Смерть Пригожина фактически уничтожит эти биткоины, а с ними и 2,6 миллиарда долларов. Убить Пригожина – это убить вот эти почти 3 миллиарда долларов. Как можно?

Смотрите, если Пригожин убит и к его биткоинам не стало доступа, то оставшиеся биткоины должны подорожать. И ведь так и было - на слухах о смерти Пригожина курс биткоинов по отношению к доллару действительно сразу начал резкий подъём, но вот длился этот подъём недолго – кто-то убедил биржу биткоинов, что суетиться не стоит, – что Пригожин по-прежнему «держит руку на пульсе».

И уже именно поэтому у меня есть сомнения, что среди обнаруженных на месте катастрофы трупов, есть и труп Евгения Пригожина. Телефон Пригожина, какое-то обезображенное тело обязано быть – это да! Но вот в наличии трупа самого Пригожина я сильно сомневаюсь!

Что требуется, чтобы установить, что вот данное тело является телом данного человека? Требуется опознание этого тела, само собой, опознание теми, кто это тело видел при жизни, в данном случае опознание женой или детьми. Но в случае с Пригожиным безусловным будет заключение дактилоскопической экспертизы.

Напомню, что на пальцах и ладонях каждого человека есть узоры так называемых папиллярных линий, и они у каждого человека свои. Так вот, Пригожин – это уголовник-рецидивист, у него безусловно снимали отпечатки пальцев и ладоней раз 10 и его отпечатки хранятся во всех картотеках. И если бы жена его не опознала из-за сильных повреждений тела, то достаточно было бы одного пальца или части ладони, чтобы эксперты-дактилоскописты без сомнений установили, что это Пригожин.

Но Следственный комитет по этому простому и надёжному пути не пошёл – не пригласил жену, сына или дочерей на опознание и не назначил дактилоскопическую экспертизу. Бастрыкин не ищет лёгких путей.

Следственный комитет назначил генетическую экспертизу. А что это значит?

Когда эксперт-дактилоскопист показывает суду и адвокатам основания для своего вывода, скажем, показывает фотографии отпечатков пальцев, то любой человек сам может увидеть все эти папиллярные линии, и понять, почему этот эксперт сделал такой вывод.

А вот по результатам генетической экспертизы вы ничего увидеть, и ничего понять не можете, поскольку в лучшем случае вам покажут вот такие красивые картинки и скажут, что типа эксперт на эти картинки посмотрел профессиональным взглядом и определил, что на вот этой картинке есть некоторые места совпадающие с вот этой картинкой, а посему эксперт хорошо видит, что родственная связь безусловно имеется. Или не имеется.

https://www.futurebrain.science/wp-content/uploads/2021/11/mappatura-genoma.jpg

https://www.futurebrain.science/wp-content/uploads/2021/11/mappatura-genoma.jpg

То есть, даже если эксперт и не ошибётся добросовестно, то за что этому эксперту заплатят, или что этому эксперту прикажут, именно то он и безнаказанно заявит.

И ещё момент. Эксперты сначала обязаны подготовить генетический материал, а это занимает время, посему генетическая экспертиза требует на своё проведение от одной до четырёх недель. А в нашем случае типа у сына Пригожина взяли кровь для генетических исследований 25 августа, а уже через два дня, 27 августа мы прочли сообщение прессы: «Следственный комитет завершил генетическую экспертизу останков, найденных на месте авиакатастрофы в Тверской области. Личности погибших соответствуют «списку, заявленному в полетном листе», говорится в заявлении СК. В списке, который ранее публиковала Росавиация, находились глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин».

И у меня не было ни малейших сомнений, что именно такой неизвестный секретный эксперт из неизвестного секретного экспертного учреждения с такой скоростью именно это и установит. Уж больно фашистам Кремля хочется, чтобы все думали, что Пригожина больше нет.

Что тут сказать? 26 августа, внешне как бы независимый телеграмм-канал BRIEF начал опрашивать своих подписчиков и посетителей и уже через сутки опросил 112 тысяч человек. И выяснил, что 43% считают, что Пригожин погиб. Но 48% склоняются к тому, что Пригожин жив.

Я редко когда примыкаю к большинству, но в данном случае факты того, что Пригожин остался невредим, таковы, что я примкну к этим 48%. Сами понимаете, примыкать к дуракам, которые уже более 30 лет верят тому, что вещают властные фашисты Кремля, – это себя не уважать.

Что мы имеем в итоге? Одних бандитов, за деньги убивающих, кого прикажут, убийц, которых даже из тюрем выпустили, чтобы ни продолжали убивать, убили другие бандиты, убивающие за деньги. А нам предлагают скорбеть. Ну давайте поскорбим.