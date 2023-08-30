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Московский листок

Басаев террорист, а Зеленский - любимец Европы

Опубликовано 30.08.2023 в разделе комментариев 3

убийство терроризм
Басаев террорист, а Зеленский - любимец Европы

Взрыв произошел в здании следственного управления СК РФ в Брянске, в результате происшествия пострадавших нет, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Сегодня в 6 часов 10 минут по адресу: улица Красноармейская, д. 158, следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области, произошел хлопок. ... По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытого горения нет, в здании выбиты окна.

Не испытываю особых симпатий к этому ведомству, но налицо все признаки террористического акта. И исполнитель этого теракта понятен - только что советник президента Украины Подоляк заявил, что украинская администрация получила одобрение с Запада на "уничтожение всего русского".

Правда, Брянск вродже бы никогда Украиной не был, но уничтожать все русское можно и там - даже удобно, ничего, кроме русского, там и нет особо. Автобусы, школы, больницы - все русское. И население, соотственно. В приграничных деревнях уничтожение русского с сопредельной территории проводится уже регулярно.

Да и известно - можете через интернет связаться со Службой безопасновсти Украины, исполнить несложный теракт - к примеру, поджечь распределительный шкаф на железной дороге, и получить за это деньги... Ну а взрыв в здании СК, наверно, подороже оплачивается...

Причем, террористическое государство Украина даже не скрывает своих действий, и мотивов не скрывает - мол, прекратите войну и освободите территории, которые мы считаем своими...

Даже не знаю, почему Басаева в мире считают террористом - его требования при захвате больницы в Буденновске были точно такими же. Правда, "всего русского" даже Басаев уничтожать не собирался... Даже не заикался на эту тему.

И из комментариев к материалу о массовых атаках беспилотниками на ряд областей России на сайте латвийских Делфи: "Зеленский вот буквально только в воскресенье говорил, что если они будут так делать, то Запад может от них отвернуться. Зачем же они так делают?"

Наверно, знают, что Запад это одобрит...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Баранов, как обычно, выдрал из контекста
Кущу противно написал 30.08.2023 10:30
уничтожение всего русского в Крыму
Так было
А вообще можно по буквам выдирать. ТАКОЕ получится)))
Это просто про Баранова, как журнашлюху.
А по фактам даже говорить не хочу. Приезжайте в Харьков, я вам покажу терроризм.
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(без названия)
До Мурашек морпехуйло написал 30.08.2023 10:03
Что хочет Зеленски? Возврата территорий Украины и не более. А что хотите вы? Продолжения рабства банды володьки Х У Й Л О. В этом разница.
Происходит война добра со злом и просто смешно обзывать террористом государство , сравнивать с повстанцем чеченского племени.
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(без названия)
Киса написал 30.08.2023 09:56
Дело в происхождении Зеленского. Вы, ведь тоже считаете их "избранными". Но они тоже не являются коренными жителями Европы и раньше они были неграми. Тимошенко тоже из этих , и она тоже убивала наших. Украина-вассальное государство, и правят там иностранцы.
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