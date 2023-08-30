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Московский листок

Минздрав уверен, что лекарства абсолютно доступны

Опубликовано 30.08.2023 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства
Минздрав уверен, что лекарства абсолютно доступны

Цены на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с начала 2023 года выросли на 1,6%, что ниже уровня инфляции. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что цены на лекарства из перечня регулируются, из-за чего скачков на фоне колебаний курса рубля не ожидается.

Этим летом замглавы министра здравоохранения Сергей Глаголев заявлял, что ситуация на фармацевтическом рынке России стабильна. Он подчеркивал, что дефицита препаратов по международным непатентованным наименованиям в российских аптеках нет.

Ну, тогда попробуйте купить в московской аптеке клоназепам. С рецептом, как положено... Нет его!

Я звонил на Московский эндокринный завод - там сообщили, что клоназепам производится в обычных количествах и отгружается в аптеки: "Дальше не знаем", сказали на заводе.

Ну, не надо быть министром Мурашко, чтобы увидеть, что цены в столичных аптеках на одни и те же лекарства порой различаются в разы. Яндекс вам в помощь. Это что, регулирование цен такое?

Но что некоторых лекарств нет вообще, а на некоторые - жесткий дефицит, можно не увидать только в специальных очках. Наверно, в Минздраве выдают...

 А.Б.



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