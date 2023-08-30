Верховный суд разрешил увольнять "за пьянку" без медосвидетельствования

Поводом стало дело слесаря-сборщика двигателей петербургского завода "Красный Октябрь". Сотрудник, отвечающий за соблюдение режима, составил акт о его нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, сам слесарь не смог написать объяснительную, лишь написав на самом акте: "Извините! Я признаю, что совершил ошибку!"

Начальник отправил его на медицинское освидетельствование, но не оплатил его и не предоставил транспорт, а сам слесарь отказался платить за процедуру 1600 рублей. Его уволили, но работник пошел в суд.

По его мнению, никаких доказательств состояния опьянения у руководства предприятия не было, а запись в акте он сделал под давлением.

Суды трех инстанций пошли ему навстречу и восстановили на работе, признав, что нет доказательств для увольнения по статье. Предприятию пришлось дойти до Верховного суда РФ.

"Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения работника может быть подтверждено работодателем не только полученными результатами прохождения работником медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами", — указал суд.

В итоге суд отменил решения о восстановлении на работе и направил дело на пересмотр.

В общем, налицо наглое наступление на права трудящихся. Если медосвидетельствование на опьянение не нужно, то зачем оно тогда вообще?

Данный слесарь, может, и не прав - не знаю, все-таки три суда разных инстанций подтвердили - прав!

Но, благодаря Верховному суду, теперь уволить строптивого рабочего по "пьяной" статье становится проще простого - представь "иные доказательства", например, свидетельства охранников. И нет проблем с профсоюзными активистами - все, как один, будут теперь пьяницы...

А.Б.