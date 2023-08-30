Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Верховный суд разрешил увольнять "за пьянку" без медосвидетельствования

Опубликовано 30.08.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Верховный суд разрешил увольнять "за пьянку" без медосвидетельствования

Поводом стало дело слесаря-сборщика двигателей петербургского завода "Красный Октябрь". Сотрудник, отвечающий за соблюдение режима, составил акт о его нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, сам слесарь не смог написать объяснительную, лишь написав на самом акте: "Извините! Я признаю, что совершил ошибку!"

Начальник отправил его на медицинское освидетельствование, но не оплатил его и не предоставил транспорт, а сам слесарь отказался платить за процедуру 1600 рублей. Его уволили, но работник пошел в суд.

По его мнению, никаких доказательств состояния опьянения у руководства предприятия не было, а запись в акте он сделал под давлением.

Суды трех инстанций пошли ему навстречу и восстановили на работе, признав, что нет доказательств для увольнения по статье. Предприятию пришлось дойти до Верховного суда РФ.

"Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения работника может быть подтверждено работодателем не только полученными результатами прохождения работником медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами", — указал суд.

В итоге суд отменил решения о восстановлении на работе и направил дело на пересмотр.

В общем, налицо наглое наступление на права трудящихся. Если медосвидетельствование на опьянение не нужно, то зачем оно тогда вообще?

Данный слесарь, может, и не прав - не знаю, все-таки три суда разных инстанций подтвердили - прав!

Но, благодаря Верховному суду, теперь уволить строптивого рабочего по "пьяной" статье становится проще простого - представь "иные доказательства", например, свидетельства охранников. И нет проблем с профсоюзными активистами - все, как один, будут теперь пьяницы...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полку иноагентов прибыло
Полку иноагентов прибыло
26.08.2023
Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся
Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся
26.08.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Горят леса в Геленджике (0)
Верховный суд разрешил увольнять "за пьянку" без медосвидетельствования (0)
Минздрав уверен, что лекарства абсолютно доступны (0)
Басаев террорист, а Зеленский - любимец Европы (3)
Ликвидировано ли право в России? или Явление д'Артаньяна
А погиб ли Пригожин? (3)
В Израиле отменили спектакль театра "Ленком" "Поминальная молитва" (6)
Пушкин - наше ничего? (15)
Австрия не хочет обнищать из-за Украины (2)
Кадровые войны Приморья (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss