Горят леса в Геленджике

В Геленджике жителей призывают эвакуироваться в связи с масштабным пожаром.

Отмечается, что к тушению пожара привлечено два вертолета Ми-8 МЧС России. В ликвидации возгорания задействовано более 400 человек и 70 единиц техники.

По информации ведомства, тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности.

Пожарные, спасатели и волонтеры со всей Кубани всю ночь трудились, чтобы отстоять город от огня.

А что, если Геленджик сгорит? Где же мы будем плавать в море, наперегонки с какашками (это мем такой, и именно про Геленджик)?

И еще меня очень заботит судьба объекта, в народе упорно называемого "дачей Путина". Там же лес кругом. Может погореть. И будет у нас "президент-погорелец"...

Тем более, что история уже сохранила рассказ о пожаре на даче Владимира Путина в деревне Соловьевка Приозерского района Ленинградской области 12 августа 1996 года. Сгорела дотла, только крест остался, освященный у Гроба Господня в Иерусалиме.

А.Б.