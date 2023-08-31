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Московский листок

Бастрыкин сурово обратил внимание. 4-й раз подряд

Опубликовано 31.08.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Бастрыкин сурово обратил внимание. 4-й раз подряд

Как мы уже писали, 25 августа 2023 года бойцы, добровольно ушедшие на СВО из Красноармейского района Краснодарского края, обратились к президенту РФ. Как на странно, ни по поводу СВО, а по поводу ситуации там, откуда они ушли — грандиозного полигона бытовых отходов рядом со станицей Полтавской.

 

https://dzen.ru/video/watch/64ea03fdbc3bf63c2ea85414

«…Мусорная свалка находится в сердце рисовой плантации. Весь яд идёт из этой свалки в водоканалы и реку, которые идут через станицу. Мы просим спасти нашу родную станицу от умерщвления, перестать свозить туда мусор с разных районов. Весь мусор туда приходит потому, что чиновники проиграли мусорную реформу. Практически в каждой семье уже есть заболевшие раком...» — заявили они в своём обращении.

 

Бойцы были услышаны.

По сообщению пресс-службы СК — «Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов в станице Полтавской в Краснодарском крае» (источник https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/645b40219a7947610264034f?ysclid=llt2zpjnpw491502878)

 

Зашевелилась и прокуратура, цитирую

 

«Прокуратура Красноармейского района по публикациям, размещённым в социальных сетях о деятельности полигона, твёрдых коммунальных отходах в станице Полтавской Красноармейского района, а также о росте количества онкологических заболеваний, формировании статистической отчетности о причинах смерти больных, организована проверка.

В случае выявления нарушений федерального законодательства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.»

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_23/mass-media/news?item=89899499

 

И тут бы людям и возрадоваться, но почему-то они не очень довольны. Более того, комментируют в телеграм-сообществе СК данную новость крайне нелицеприятным и даже обидным образом.

 

«Ещё раз сорок эта сообщество возьмёт на какой-то контроль, а толку ноль» (напоминаем, до последних событий Бастрыкин обращал внимание на ситуацию на полигоне уже 3 раза. И ровно ничего на полигоне не менялось. Ну, вообще, ничего).

 

«Максимум ещё 500 человек какой-нибудь даун вызовет одновременно в Славянск и не более». (Напоминаем, после предыдущего интереса Бастрыкина, следователь Селиванов вызвал жителей Полтавской на допрос по поводу деятельности полигона. Прямо 38 человек в один день на одно и то же время. Из Полтавской в Славянск. Допросить успел одного. Зато остальных сгонял туда-сюда).

 

Рыба сдохла вся, теперь очередь за жителями, всё идёт по плану (Про мор рыбы, «как бы не связанный с полигоном», мы уже писали https://dzen.ru/a/ZOSSH3iXGQkYEwrz).

 

В общем, Бастрыкин обращает внимание и требует отчёта, прокуратура организует проверку, а мусорная гора над станицей и рисовыми полями продолжает расти. Для кого-то она зловонная, зато для кого-то золотая.

 

 



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