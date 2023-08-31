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Московский листок

БПЛА над аэропортами

Опубликовано 31.08.2023 в разделе комментариев 0

самолет авиапром
БПЛА над аэропортами

По состоянию на 06:50 по московскому времени в аэропорту Внуково задержано 14 рейсов и три отменено. В Домодедове задерживаются вылеты 18 самолетов, отменен один. В Шереметьеве задержаны восемь рейсов.

Накануне Аэропорты Домодедово и Внуково были временно закрыты на прием и отправку воздушных судов. Позже аэропорт Шереметьево тоже закрыли на прием и вылет.

Причина понятна - возможная атака БПЛА с Украины. Риск, безусловно, есть. Но насколько он велик - это раз, и второе - как долго Запад будет закрывать глаза на украинский государственный терроризм?

Недавно прошло в целом цуспещное нападение на военный аэпродром в Пскове. Украинская сторона сообщает о четырех уничтоженных Ил-76, хотя официальных данных Минобороны РФ нет.

Но куда важней заявление официального представителя украинской разведки Андрея Юсова. По словам Юсова, атаку была проведена с использованием спецтехники и при помощи «соответствующих групп на территории с территории государства-агрессора».

Если это не сознательная дезинформация, призванная заставить ФСБ искать, чего нет, то хотелось бы все же ясности именно от отечественных спецслужб. В общем, для корректировки подобного нападения кто-то "на земле" необходим. И долго ли нас будут кормить информацией о задержаниях профессоров-политологов, а не реальных террористов?

Понимаю, что это трудно, но все, что легко, можно поручить и добровольной народной дружине. А тут требуются профессионалы. Или они в другом профессионалы?

Вопрос ведь в чем: какова глобальбная цель эого террора БПЛА со сторонгы Украины?

Не думаю, что в Киеве настолько наивны, что полагают, что войны прекращаются из-за запрещения полетов и соответствующих убытков.

Так кому и что демонстрирует Киев?

Готовность плевать на признанное в международных отношениях поведение? Отчасти да, но не совсем - все же зависимость от внешних поставок и финансов там полная. Или они не боятся прекращения западной помощи, поскольку знают - она все равно будет поступать, что бы в Киеве не выкинули?

А что? Самолет с пассажирами уже сбивали, правда, в сугубо мирное время. А что уж говорить по сейчас? Больницы и школы уже пристреляли. И сегодня слова давешнегог президента Украины Порошенко, что киевские дети будут ходить в школу, а донецкие - прятаться по подвалам, понятые буквально, никакий реакции на Западе не вызвали. Теперь, правда, с обеих сторон прячутся по подвалам, ну и что с того?

Скоро на Украину начнут поступать и Ф-16, в качестве истребителя уже устаревшие, зато как истребители-бомбардировщики - самое оно! Ракеты воздух-земля по гражданским объектам эффективней легких БПЛА будут...

Опять же какая цель? Ну, не прекращение войны точно. А вот ее расширение - очень даже запросто

А.Б.



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