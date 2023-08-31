Мы увеличиваем поставки газа в Европу

Страны Европейского союза (ЕС) в 2023 году планируют импортировать рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) из РФ вопреки стремлению Запада отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году, пишет Financial Times.

По итогам первого полугодия Италия и Испания стали вторыми и третьими импортерами по объему закупок российского СПГ, первое место занял Китай.

Закупки сжиженного природного газа бьют рекорды — они выросли в 2023 году на 40 процентов в сравнении с аналогичным периодом (с января по июль) 2021 года, еще до начала спецоперации на Украине.

В статье говорится, что уровень импорта из России делает страны Евросоюза уязвимыми перед любыми решениями Москвы.

В июле стало известно, что поставки трубопроводного газа в Европу также достигли рекордных значений. Они обеспечили 16 процентов европейского импорта.

Представляю себе Сталина, который бы году в 1942-м увеличил бы поставки газа Рейху.

Видимо, надо что-то корректировать в пропаганде - в одном месте говорят, что Европа скоро замерзнет из-за сокращения поставок газа, а в другом выясняется - не только не замерзнет, а станет отапливаться еще лучше.

И насчет "уязвимости" стран ЕС перед Путиным - они что, отменяют санкции за российский газ? Нет. И как я понимаю, деньги переводят исправно. И не блокируют их.

И трубопроводы, проходящие прямо по линии огня, вот уже много лет чудесным образом стоят невредимые.

А мы чего? Говорим, что воюем со всем Западом, прямо отечественная война у нас, а сами снабжаем его топливом по повышенному разряду...

А запчасти к украинской технике больше не поставляем? Нет? Бимзнес же, ничего личного...

А.Б.