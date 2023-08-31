ФНБ финансирует западную промышленность

Три перевозчика — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly — согласовали с Минтрансом получение средств из ФНБ на переоформление 40 самолетов из иностранной собственности в российскую. По расчетам аналитиков, на страховое урегулирование по этим лайнерам потребуется 80–96 млрд руб.

«Аэрофлот» согласовал выкуп 18 самолетов ирландской AerCap, «Уральские авиалинии» — 19 бортов различных собственников, iFly — три Airbus A330 от американской Air Lease Corporation.

То есть из ФНБ продолжается финансирование закупок подержанной западной техники, которая ранее и погубила отечественный авиапром. Ни один новый отечественный самолет не сможет конкурировать по цене с подержанным иностранным. Никак и никогда.

Интересно, а много ли денег из ФНБ пошло на отечественный авиапром?

А.Б.