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Московский листок

МАК не проводит расследования по крушению самолета Пригожина

Опубликовано 31.08.2023 в разделе комментариев 0

авария самолет
МАК не проводит расследования по крушению самолета Пригожина

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что не проводит расследование авиакатастрофы с самолетом Embraer Legacy в Тверской области 23 августа, в которой погиб Пригожин. В сообщении МАК отмечается, что комитет также не комментирует обстоятельства крушения самолета.

На сайте МАК в разделе «направления деятельности» говорится, что комитет «расследует все авиационные происшествия с воздушными судами государств—участников Соглашения как на их территориях, так и за их пределами, а также в рамках соглашений, заключенных с другими государствами».

30 августа бразильский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий (CENIPA) сообщил, что МАК уведомил центр о том, что «на данный момент» не собирается расследовать крушение самолета Embraer по международным правилам.

Позже в Кремле подтвердили "Коммерсанту", что международное расследование крушения самолета Евгения Пригожина проводить не планируется.

А уже и не надо...

А.Б.

 



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