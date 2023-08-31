МАК не проводит расследования по крушению самолета Пригожина

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что не проводит расследование авиакатастрофы с самолетом Embraer Legacy в Тверской области 23 августа, в которой погиб Пригожин. В сообщении МАК отмечается, что комитет также не комментирует обстоятельства крушения самолета.

На сайте МАК в разделе «направления деятельности» говорится, что комитет «расследует все авиационные происшествия с воздушными судами государств—участников Соглашения как на их территориях, так и за их пределами, а также в рамках соглашений, заключенных с другими государствами».

30 августа бразильский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий (CENIPA) сообщил, что МАК уведомил центр о том, что «на данный момент» не собирается расследовать крушение самолета Embraer по международным правилам.

Позже в Кремле подтвердили "Коммерсанту", что международное расследование крушения самолета Евгения Пригожина проводить не планируется.

А уже и не надо...

А.Б.