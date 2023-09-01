Как абразивная пыль, щёлочь, бензин, ацетон, нитрокраска теряют вредность, а работники - отпуска

21 августа 2023 года перед стратегическим оборонным завод «Салют» прошёл сход – встреча работников завода с кандидатом в мэры Москвы Леонидом Зюгановым. Акция была организована при участии московских коммунистов (КПРФ, Левого Фронта, РРП, ОКП-Рабочий Компас, Движения «За народную демократию», Моссовета) и организации Российского профсоюза металлистов (входит в СПР). Причина, беспокоящая работников, проста. Уже два года подряд на оборонном заводе «Салют» (специализация — двигатели для реактивных истребителей) идёт стремительное «улучшение» условий труда.

Естественно, в реальности никто ничего не улучшает и испытатели по-прежнему, как страдали от действия шумов, так и страдают. И на полировщиков по-прежнему действуют вибрация, шумы, абразивная пыль. На шлифовщиков - абразивная пыль.

«Как вытяжку не ставь – всё равно всё не возьмёт», – комментируют работники.

Работающие в цветной дефектоскопии по-прежнему дышат ацетонами и ацетоновыми красками. Работающие в промывке – бензином. «Мы уже все с язвой, а оно безвредно. А ещё вручную таскаем бочки с этим бензином и ацетоном. Пол такой, что ноги сломать можно. А на все претензии начальство будет отвечать - а вы носите спецобувь. А в этой спецобуви ног не поднять – она тяжёлая», – говорят работницы.

На снятии нагара работники трудятся рядом с открытыми ваннами со щёлочными растворами, нагретыми до 60-80 градусов.

Как всё это обезвредить? А просто. Путём экспертизы СОУТ (специальная оценка условий труда). Можно мерить шум и вибрацию, когда машины не работают, а загрязнение воздуха — при полностью открытых дверях и окнах (причём, в зимнее время). А можно обойтись и без этого. Бумага стерпит. «Эти эксперты даже дышать рядом с нами не могли. Заглянули и быстро назад», – говорят работницы. – «А вреда по их экспертному заключению — нет!»

Понятно, что начальство делало это не из желания поглумиться над работниками (ну или не только из желания поглумиться над работниками), а из банальной экономии. Работники при этом лишаются компенсации за вредность, и что ещё болезненнее — дополнительных дней к отпуску. Первый раз над работниками Салюта так «пошутили» в приказе № 11-171 от 15.03.2022, в соответствии с которым ряд работников лишились прибавки к отпуску за вредность (одни недельной, другие — двухнедельной).

Отметим, что увеличенный отпуск при вредных условиях труда даётся не просто в поощрение, а по медицинским показаниям. Это время, необходимое организму для восстановления. Но какое дело работодателю до здоровья работников! До пенсии дотянут, ну и ладно. Не дотянут (особенно до новой, отложенной) - тем более, ну и ладно!

К сожалению, достаточно часто такое проходит гладко. К удивлению для начальства в этот раз гладко не прошло. Первичкой РПМ (при участии московских коммунистов) был организован сбор подписей. Пошли публикации в интернете. Открытого скандала на оборонном заводе руководство не захотело. 19.05.2022 года появился другой приказ работодателя - № 11-354 «О компенсации за вредные условия труда», которым фактически возвращались доп. отпуска для большинства «вредных» профессий заводчан, но не для всех…

Весной 2023 года ситуация повторилась. Снова отмена отпуска, но уже для меньшего круга работников. Снова возвращение отпуска после начала сбора подписей, но опять не для всех, у кого-то отняли.

На следующий год «улучшение условий труда» ожидается снова.

Ещё одна проблема, крайне остро стоящая перед частью работников завода – проблема дома на проспекте Будённого 16. ДГИ (департамент городского имущества) хочет выселить авиастроителей, живущих в этом доме. Обосновывая свои претензии, чиновники заявляют в иске, что авиастроители вселились в дом самозахватом. В настоящее время дела находятся в Измайловском суде. Ну да, люди, живущие более 10 лет (многие — существенно более 10 лет), получавшие квитанции на коммунальные услуги и оплачивающие их, оказались самозахватчиками.

Ситуация могла бы проясниться, если бы ОДК («Салют» на данный момент входит в «Объединённую двигателестроительную корпорацию») предоставил документы, проясняющие в каком порядке и с чьего разрешения проводилось вселение, было ли руководство завода в курсе. Но почему-то ОДК данные документы предоставлять не хочет, заявляет, что утеряны. Причину столь вольного обращения с документами на оборонном заводе автор материала не знает. Но подозревает.

От редакции: Проблемы авиастроителей с "Салюта" начались не вчера - и обостряются к каждым выборам. То есть проблемы никуда не деваются, но в годы между выборами они никого не интересуют. А к выборам нужна явка, и рабочим что-то начинают обещать, причем все и всё. Леня Зюганов еще хоодил в школу, а рабочим с "Салюта" уже обещали... Главное, приходи на "выбора", а сейчас еще проще - зарегистрируйся в системе электронного голосования, и все твои пробллемы немедленно решатся... Ага.

А.Б.