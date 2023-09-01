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Московский листок

Евросоюз готовится принять сразу 10 новых стран

Опубликовано 01.09.2023 в разделе комментариев 0

европа виза
Евросоюз готовится принять сразу 10 новых стран

Евросоюз должен активизировать подготовку к новому этапу расширения и согласовать временные рамки приема 10 государств. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД стран сообщества в Толедо.

Это первый случай, когда брюссельский чиновник такого уровня прямо предложил определить конкретные временные рамки для вступления новых стран в ЕС.

"Война на Украине ускорила процесс расширения ЕС. Это процесс, основанный на заслугах, но в то же время, я думаю, было бы хорошо определить политические цели, чтобы придать импульс процессу. Это относится и к нам, поскольку мы должны быть готовы к приему 10 новых членов ЕС. В этих условиях определение некого горизонта, временных рамок приема позволит сосредоточить усилия стран ЕС и стран - кандидатов", - сказал Боррель.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина и Босния и Герцеговина. Брюссель оказывает активный нажим на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление...

Получается, если Турция находится в статусе кандидата в ЕС ужеи 24 года, то сколько ждать остальным? Причем Турция европейская страна примерно на 20 процентов, но Грузия не имеет ни сантиметра собственно европейской территории. Так можно принимакть в ЕС и Азербайджан, и Киргизию, и даже Монголию.

Что от этого приобретает Евросоюз? От Грузии точно ничего, но ее пока еще не принимают и в кандидаты. А вот прием Украины - это колоссальная головная боль для ЕС, а бонусов, кажется, ноль. Но Боррельсказал о приеме "за заслуги". В чем заслуга Украины перед ЕС? Если не принимать во внимание шизофреническую идею от несуществующей "угрозы с востока"?

Но, похоже, руководство ЕС именно эту идею и воспринимает как реальность. Украина прикрывает Европу от "орд с востока". Но теперь орды не пройдут - к НАТО присоединились Финляндия и Швеция, и граница стала совсем на замке. Теперь нам, ордынцам, в Европу никак...

А.Б.



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