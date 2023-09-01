Причем, вероятно, един в двух или трех лицах.
Появился ролик, в котором живой и здоровый Пригожин говорит, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Причем называет время и место съемки - вторая половина августа, где-то в Африке.
Естественно, снять этот ролик могли и до гибели Пригожина, поскольку слухи о его готовящейся ликвидации пошли сразу после "ростовского похода". Правда, в отличие от "Ледяного похода" дело было летом, и шли не из Ростова в Краснодар, а наоборот, как бы на Москву.
Но для понимания происходящего нужно углубиться в историю несколько глубже времен Гражданской войны - к гражданской войне конца 16 - начала 17-го века, когда в Московском государстве появилось сразу три Лжедмитрия - первый, второй и, соответственно, третий.
Думаю, по состоянию общества мы где-то близки к тому, смутному времени. И роль запада в той ситуации преувеличить трудно, и особенно Польши и Украины.
Думаю, Лже-Пригожины вполне могут появиться, общество к этому готово. Причем, как заметил по данному поводу инроагент Быков, одновременно в Африке, Америке и Европе. Что сделает конфликт совершенно мировым.
И один из признаков смутного времени - медиа, и вы в том числе, все чаще обсуждают не события, а фейки, по старому - вбросы. И массовое сознание постепенно приучается жить в мире парадоксальной реальности, где все может быть. Пригожин жив? Разумеется, причем одновременно два или даже три Пригожина...
Причем появись здесь действительно реальный Пригожин, его будут воспринимать как одну из его собственных аватар.
А.Б.
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мыслишки всяки, например написал 01.09.2023 08:14
Исследования мафии проводились довольно успешно на протяжении очень многих лет, как минимум с 1950-х годов в США и Италии. Всегда ученые обращали внимание на взаимодействие двух субъектов: с одной стороны, мы имеем государство, с другой стороны, мы имеем мафию. Только три года тому назад вышла книга венгерских коллег, которые на примере Венгрии в первую очередь, но также с заходом в другие страны попробовали осознать, осмыслить, что впервые мы имеем дело с захватом всего государства мафией. Теперь уже не просто наблюдаем взаимодействие того и другого, что мафия тоже может быть каким-то политическим сообществом, сейчас радикально другая картина даже не столько в Венгрии, сколько в России, когда само государство становится мафией.
Мафия обычно пользуется квазиправоприменением, то есть предлагает услуги безопасности каким-то сегментам населения, экономической деятельности. Тут мы имеем все государство, которое действует мафиозными способами. И в этом смысле хорошее определение дали мафиозному государству – это патерналистское государство, которое навязывает обществу фигуру некоего отца, патера, который все знает и который оправдывает действия этой культурной группы, захватившей государство, со своими особыми ценностями. В нашей отечественной традиции мы эти ценности называем "понятия", мафиозные, гопнические понятия. Мне кажется, что сейчас уже накопилась достаточная фактура, чтобы оценить именно таким образом состояние российского государства и взаимодействие этого государства с российским обществом, которое не является дураком, прекрасно понимает, чем пахнет язык Путина, чем пахнет поведение Путина. И даже понимает центральность фигуры в персоналистском диктаторском режиме. Очень многие россияне понимают, что это целая культура, это целый социальный слой, не очень большой, но эффективный в своей деятельности, который с 2003 года сумел захватить российское государство, поставить его себе на службу.
В этой связи можно вспомнить слова Андрея Руденко, прокурора Советского Союза, на Нюрнбергском процессе. Он произнес фразу, которую многие потом цитировали на разных языках, что перед нами преступники, которые захватили государство и сделали государство средством своих собственных преступлений. Разумеется, палач сталинский Руденко это применял к нацистам Германии. Но германские нацисты и Гитлер сам не были мафиозными элементами по сравнению с Путиным совсем. То есть мы имеем дело с совершенно другой реакцией традиционалистского общества прошлого, такой примитивной, архаической культуры на возможности модерного общества. Мафия – это вообще феномен модерного, современного общества, ее не было в Средние века, она существует там, где появляются ниши, новые политические, а в первую очередь – экономические возможности: воспользоваться преимуществами современного общества, которое населено теми самыми россиянами или американцами, которые расслаблены, которые консьюмеристы, на которых легко действовать методами замедленного воздействия.
крысиная шейка не отгниет от крысиной тушки написал 01.09.2023 08:06
Вчера его видели в пивном ресторане Санкт-Петербурга "Габринус" и потягивал за стойкой пивко вместе с дебильным Димасиком Уткиным-Крякиным-Петуховичем!!
А пиво им подносил Йосик Кобзончик уже без парика, а раков им подносил сифилитик-Жирик!
Во дела!