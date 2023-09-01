Причем, вероятно, един в двух или трех лицах.

Появился ролик, в котором живой и здоровый Пригожин говорит, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Причем называет время и место съемки - вторая половина августа, где-то в Африке.

Естественно, снять этот ролик могли и до гибели Пригожина, поскольку слухи о его готовящейся ликвидации пошли сразу после "ростовского похода". Правда, в отличие от "Ледяного похода" дело было летом, и шли не из Ростова в Краснодар, а наоборот, как бы на Москву.

Но для понимания происходящего нужно углубиться в историю несколько глубже времен Гражданской войны - к гражданской войне конца 16 - начала 17-го века, когда в Московском государстве появилось сразу три Лжедмитрия - первый, второй и, соответственно, третий.

Думаю, по состоянию общества мы где-то близки к тому, смутному времени. И роль запада в той ситуации преувеличить трудно, и особенно Польши и Украины.

Думаю, Лже-Пригожины вполне могут появиться, общество к этому готово. Причем, как заметил по данному поводу инроагент Быков, одновременно в Африке, Америке и Европе. Что сделает конфликт совершенно мировым.

И один из признаков смутного времени - медиа, и вы в том числе, все чаще обсуждают не события, а фейки, по старому - вбросы. И массовое сознание постепенно приучается жить в мире парадоксальной реальности, где все может быть. Пригожин жив? Разумеется, причем одновременно два или даже три Пригожина...

Причем появись здесь действительно реальный Пригожин, его будут воспринимать как одну из его собственных аватар.

А.Б.