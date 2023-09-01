Азербайджан направил России ноту протеста из-за мероприятия в Екатеринбурге

Посольство Азербайджана в России направило в МИД РФ ноту протеста, сообщило информационное агентство Report со ссылкой на диппредставительство. Причиной называется мероприятие по случаю 30-летия со дня образования Талыш-Муганской Автономной Республики 7 августа.

"Ввиду проведения данного мероприятия, направленного против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, посольством была направлена в МИД России нота протеста", — говорится в сообщении.

Проведение подобного мероприятия назвали провокационным шагом. По словам дипломатов, присутствие на нем председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина недопустимо. Таким образом политик пропагандирует сепаратизм, что может повлечь за собой негативные последствия для сотрудничества России и Азербайджана, говорится в сообщении.

В дипведомстве призвали принять безотлагательные меры как в отношении Володина, так и в отношении организаторов праздника. В посольстве добавили, что ожидают скорейшего ответа российской стороны.

Баку уже указывает Москве, что она должна сделать с собственными гражданами, на собственной территории - особенно, конечно, внушают трепет "безотлагательные меры" к главе Екатеринбурга. Что с ним сделать теперь? Выгнать избранного главу города? Отправить его в зиндан? Посадить на кол?

Я не особенно преувеличиваю: по делу о Талыш-Муганской Автономной Республике был арестован и осужден 31 человек, которые были приговорены от 3 лет лишения свободы до смертной казни. В 1998 году смертная казнь была заменена лидеру талышей Гумматову пожизненным заключением, а в 2004 году под давлением Совета Европы он был помилован президентом Ильхамом Алиевым. Однако он был лишен гражданства Азербайджана и переехал в Нидерланды. Впоследствии он подал на Азербайджан в Европейский суд по правам человека и выиграл.

15 июля 2018 года группа активистов сформировали правительство Талыш-Муганской автономной республики в эмиграции. Правительство направляет письма и заявления в международные организации, государства и мировые правозащитные организации, чтобы отразить позицию талышей в стране. Всем пока что плевать...

А.Б.