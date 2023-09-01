Заместитель прокурора Финляндии предъявил обвинения четырем финнам по делу о террористических преступлениях. Обвиняемые подозреваются в совершении преступлений с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах с террористическими намерениями и в подготовке к совершению террористических преступлений.

Троим из них предъявлены обвинения в террористических преступлениях, связанных с изготовлением огнестрельного оружия и обучением изготовлению и использованию огнестрельного оружия.

Тем временем, международная неонацистская сеть провела летнее мероприятие в Хямеенлинна. Мероприятие White Boy Summer Fest состоялось в Финляндии в июне.

Как всегда в истории, у Финляндии только два пути - либо отношения с Россией, либо переход к нацизму.

А.Б.