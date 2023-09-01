Финский депутат озаботилась голодом в Африке

Член Европарламента от Финляндии Пиркко Руохонен-Лернер спросила у Еврокомиссии о том, какие меры она планирует предпринять, чтобы избежать массовую миграцию в Евросоюз на фоне ситуации с прекращением действия зерновой сделки.

Экспорт зерна оказывает влияние на большое количество развивающихся стран. Ситуация также может привести к волнениям в ряде стран и, в худшем случае, к массовой миграции в ЕС, заявила Пиркко Руохонен-Лернер.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны обеспечить безопасность альтернативного зернового коридора в Черном море. Он заявил, что Киев разработал «альтернативный коридор, по которому суда покидают украинские порты и практически сразу попадают в территориальные воды Румынии», призвав Запад помочь обеспечить безопасность этого маршрута. При этом глава МИД уточнил, что под помощью подразумевается передача систем противовоздушной обороны.

С такой логикой, конечно, никакой зерновой сделки не будет. Европа сама вырастила из Украины монстра, с которым еще намучается - также в свое время вырастили и Гитлера.

А что голодная Африка? Там уже вовсю проблемы, в полный рост. И решать их будет не Европа, и уж точно не Финляндия.

А.Б.