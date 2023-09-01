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Московский листок

Дело к выборам. До избирателей дела нет

Опубликовано 01.09.2023 автором в разделе комментариев 0

путин выборы воробьев кремль
Дело к выборам. До избирателей дела нет

 Прикреплено: Радио 1  

Я начну с благодарности редакции "Радио 1", главной радиостанции Московской области, что они решились прокомментировать ситуацию перед выборами губернатора у такого человека, как я - в симпатиях к действующей власти не замечен...

Сказали пару слов о том, что выборы, по сути, безальтернативные - был Воробьев, он и останется с первого же тура. И о том, что когда выборная борьба все же есть, у избирателя, то есть гражданина, появляется хоть и краткая, но возможность что-то порешать с властью. А потом на пять лет снова у гражданина и власти наступит период параллельной жизни, где они не пересекаются.

В противном случае, если выборы безальтернативны, то возможность такая не возникает, и избиратель, он же гражданин, переходит в категорию просто обывателя. Или подданного - дань (налоги) он все же платит. То есть, строго говоря, и в положении подданного может на что0то претендовать. Теоретически...

Но вот в этот краткий миг, когда у власти появляется интерес к избирателю, ко мне обратились граждане. Сам факт, что обратились ко мне, а не к избранному ими же депутату, не к губернатору, даже не к журналистам областного официоза, а ко мне - вечно опальному и нежелательному - тоже говорит о многом. Но - обратились.

До этого обращались, понятно, во все инстанции, вплоть до администрации президента, и везде один ответ - решайте вопрос на уровне администрации Домодедовского района. А там не решается, как вопрос овцы не решается у собирающегося позавтракать волка.

Обращения примерно такие: "Я - жит­ель этой страны, чест­ный налогоплательщик­, уважающий законы РФ,­ прошу вас!

Я живу в Домодедовс­ком районе, приобрёл земельный участок в Домодедовском районе­, в деревне Матчино КП "Земляничная Полян­а". Покупал у компании "Земельный Экспресс". Прошу вас обратить внимание на деятельн­ости этой организаци­и. Я в курсе, что у них не одно поле на продажу. Участки про­давали с обманом. На данный момент на КП существует обременение. Руководство этой организации, а так же менеджеры, уверяли­,что земля ИЖС, факт­ически земля МЖС , а также существует КУРТ - комипленксный план устойчивого развития территории.

В течении года каждый раз обманом администрация тя­нет время со снятием ограничений. Утвержд­ают, что всё зависит от администрации Дом­одедовского района, а администрация объясня­ет все невыполнением условий со стороны "Зе­мэкспресса". Одним сло­вом чиновники и бога­чи не делят между со­бой ...страдает прос­той гражданин. Прошу обращать на эту про­блему внимание, и над­еюсь на справед­ливость".

Всего таких, пострадавших на "Земляничной поляне", 451 человек, то есть 451 семья честных налогоплательщиков. Подданных.

Если учесть, что таких "земляничных полян" по всей Мособласти не сосчитаешь, масштаб проблемы виден невооруженным глазом.

Люди живут в "коттеджном поселке", вот только коттеджей, и вообще ничего капитальней вагончика, там построить нельзя. Нельзя провести свет и воду, канализацию, известную еще со времен римских рабов, дороги тоже нельзя. Можно сажать картошку, причем круглый год, потому что больше там делать нечего. Это, видимо, и считает в Московской области "устойчивым развитием территории".

Кстати, давая право на приватизацию бывших колхозных полей (в нашем случае племсовхоза), государство предполагает, что там кто-то поселится и начнет использовать землю для жилья и подсобного хозяйства. Вот только нельзя, оказывается... Да там один проект плана "устойчивого развития" территории в 6 соток обойдется миллиона в два...

В общем, тупик, выход из которого есть, и он, что называется, в одном росчерке пера. Но росчерка нет... Для губернатора вообще не проблема - даже расписываться не надо, дал указание решить - и все решено.

Но губернатор очень далеко - не физически, а трансцеендентно, в разных мирах живем. Но вот иногда, раз в пять лет, эти миры сближаются... Или не сближаются, а так и остаются в отдалении.



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