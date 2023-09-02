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Московский листок

Минюст внес в список иноагентов Муратова, нобелевского лауреата

Опубликовано 02.09.2023 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Минюст внес в список иноагентов Муратова, нобелевского лауреата

Минюст внес в список иноагентов журналиста Дмитрия Муратова, сообщается на сайте ведомства.

Помимо того, в список попали сын Эдварда Радзинского Олег, экс-депутат заксобрания Петербурга от «Яблока» Максим Резник, экономист Константин Сонин.

Муратов, как заявил Минюст, «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» страны.

Мое отношение к статусу иноагента в нашей стране известно.

И, согласно этому статусу, именно Муратов иноагент на 100 процентов - получал финансирование из-за рубежа в виде Нобелевской премии. И "использовал иностранные площадки для распространения» - это, надо понимать, про его нобелевскую речь?

А как же Конституция РФ, в которой в статье 29 черным по-печатному сказано: "Каждому гарантируется свобода мысли и слова"? И там же добавлено: "Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них"... Даже если он нобелевский лауреат.

Не иначе как Конституцию какие-то иноагенты составляли. Надо было сформулировать как-нибудь обтекаемо: "Каждому гарантируется свобода мысли, но говорить об этих мыслях не стоит".

Иноагента Кагарлицкого недавно вот отправили в СИЗО УФСБ по Республике Коми. Но он лауреат всего лишь Дойчеровской премии, а вот нобелевских лауреатов в наших СИЗО еще не бывало. Даже Сахарову ограничились домашним арестом. А Солженицыну премию дали уже сильно после отсидки.

Зато в братском Китае бывало, но тоже сначала тюремный срок, а уже потом премия.

Можем оказаться впереди планеты всей. А чего он формирует "негативное отношение к внешней и внутренней политике»?

У нас внешней политикой занимаются Лавров с Захаровой, внутренней, надо понимать, Колокольцев. А Муратову - кто поручал?

Надо бы вообще подразобраться с этой, как ее, интеллигенцией. Пишут что-то, говорят об непонятном - на каком основании? Есть у тебя поручение - говори, и строго в отведенныхт пределах. Можешь написать что-то, но сразу на правеж к аудитору...

 А.Б.



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