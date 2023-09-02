Вьетнам забудет про Вьетнамскую войну

Соединенные Штаты и Вьетнам подпишут соглашение о двустороннем всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает газета The Washington Post.

Ожидается, что документ будет подписан во время визита президента США Джо Байдена в Ханой в середине сентября. Это даст Америке дипломатический статус, который Вьетнам до сих пор сохранял лишь для нескольких других стран, пишет WP.

«Для Ханоя более тесные отношения с Вашингтоном служат противовесом влиянию Пекина», — говорится в материале.

Действительно, Китай - это очень большая проблема для Вьетнама, и там в прошлом тоже была война - ставшая первой истории войной между социалистическими государствами. Не такая долгая и кровавая, как с Америкой, но ведь и гораздо позже. И войну с Америкой Вьетнам выиграл, а вот с Китаем... Потери китайцев составили 62 500 человек убитыми. Официальные вьетнамские данные о понесённых потерях неизвестны. Обе стороны считают себя победителем. Последнее вооружённое столкновение между странами произошло в марте 1988 года.

Нам же интересно, на какой стороне окажется Вьетнам в грядущем противостоянии. И такое чувство, что не на нашей...

А.Б.