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Московский листок

В Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет

Опубликовано 02.09.2023 в разделе комментариев 0

В Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет

Свидетели утверждают, что повестки мужчинам выдают во всех людных местах: на остановках, в магазинах и парках.

Одно из общежитий в Киеве рано утром заблокировали представители призывной комиссии. В результате они мобилизовали всех мужчин, которые приехали на заработки в столицу и оказались в тот момент в здании.

На западе уже почти официально называют цифру потерь Украины в 400 тысяч человек - это больше потерь США во Второй мировой войне.

Около 16 тысяч уголовных дел заведено за незаконную попытку пересечь границу лицами призывного возраста. Миграция исчисляется миллионами.

Старше 50 лет - это еще призывной возраст. Другое дело, позволяет ли состояние здоровья этим людям нести тяготы воинской службы?

Но при массовых потерях это в расчет не берется - какая разница, убьют больного или здорового? Шансов все равно мало.

 А.Б.



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