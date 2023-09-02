Финляндия борется с расизмом

3 сентября в Хельсинки ожидается участие тысяч человек в заявленной манифестации против расизма. Ожидается, что на Сенатской площади пройдёт концерт, так как о поддержке заявили многие финские деятели культуры.

Еще недавно, в 90-х такой проблемы в этой стране не существовало. Отчасти именно проэтому туда потянулись люди, для кого проблема расовой дискриминации на родине стоит остро. И количество переросло в качество - некогда толерантные финны стали расистами. Не все, конечно, кто-то против расизма борется...