Пусть Г-дь отмерит вам ядов, химии и отравы, в которых мы живём! С Днюхой Вас!

Любой человек заслуживает подарка на день рождения, даже губернатор Краснодарского края. А если губернатор очень сильно забывает о существовании и нуждах своих избирателей (например, о том, что избирателям отравляет жизнь стремительно растущая огромная свалка) – подарок должен ему память немножко прояснить. Именно так считают жители станицы Полтавской.

На день рождения ГУБЕРНАТОРА Краснодарского края они подарили ему обращение с требованием:

«Провести личный приём с активистами станицы Полтавской по вопросам неисполнения ранее данных Вами публичных обещаний о нерасширении Полтавского полигона ТКО и по вопросам защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Учитывая огромный общественный резонанс, вызванный одобренным Вами расширением площади Полтавского полигона ТКО и закономерное возмущение людей данным фактом, считаем правильным, если Вы приедете для встречи с людьми в станицу Полтавскую. Потому что при встречах, проводимых в здании администрации края, имеется максимальный лимит участников встречи, и он достаточно ограничен.

А встретиться с Вами и посмотреть Вам в глаза хотят все люди, проживающие в нашей станице».

Под обращением было 578 подписей.

«Как думаете - что можно подарить государеву человеку на День Рождения? Да не абы кому, а самому Губернатору? Естественно - поздравления от любящих его граждан, встречи с избирателями, благодарность людей за его ежедневный, самоотверженный труд на наше благо! Ну, вот и мы так думаем... И всё пытались с ним встретиться, чтобы, так сказать, лично поблагодарить за всё...

– так комментируют жители станицы Полтавская свой «подарок»-

Что он нам сделал… И делает...

Да только вот наш Вениамин Иванович никак не хочет с нами встречаться! То он занят, то его нет, а то злые полицейские такое оцепление выставят, что нас прямо с улицы Красной, 32, пытаются грузить в автозаки.

...Поэтому пришлось нам сегодня опять поздравлять Губернатора не лично, а через приёмную! Ту, которая у него на работе. И на всякий случай - ещё и через приёмные Следственного комитета и Прокуратуры Краснодарского края. Надеемся, хоть одно из поздравлений дойдёт до него лично и уважаемый, глубоко любимый нами г-н Кондратьев соберётся с духом и найдёт в себе силы с нами встретиться и выслушать всё, что у нас накопилось ему сказать.

А самое главное - что у него хватит сил понять, что время запугивания и обмана людей прошло. И чем дальше идёт расследование уголовного дела в отношении загрязнения природы, чем дольше продолжается деятельность Полтавской свалки, тем меньше времени осталось, чтобы встретиться с нами и убедить людей в том, что он на правильной стороне в этой истории.

PS. Чуть не забыли! Дай Вам Бог, Вениамин Иванович, всего того, что Вы и ваша команда дали нашей станице! Пусть Г-дь будет к Вам щедр, и отмерит на Вашу долю раз в сто больше химии, ядов и отравы, в которых мы живём много-много лет! С Днюхой Вас!»