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Московский листок

Зеленский сдал своего крестного отца

Опубликовано 03.09.2023 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Зеленский сдал своего крестного отца

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который был отправлен под арест на два месяца с возможностью внесения залога в 509 млн гривен (около $13,8 млн), не будет вносить залог.

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила, что Коломойскому предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более $13 млн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Вот интересно, как сейчас спит Зеленский, вынужденный не просто сдать, а показательно репрессировать человека, которому обязан всем? Ясно ведь, кто стоял за гениальной избирательной кампанией Зеленского, когда впервые в истории комик превратился в президента крупной европейской страны, минуя государственную службу, депутьатские и губернаторские выборы - вот просто так: первая должность на госслужбе - президент.

Все, даже название правящей фракции в Раде - "Слуга народа" из фильма, который и стал главной фишкой кампании. И никак не мог Зеленский сам снять такое кино на деньги от концертов...

Правда, когда за спиной Зеленского стоял Коломойкий, он выглядел полным миротворцем, а позже концепция изменилась. Сменился хозяин?

Понятно, что за войной на Украине сегодня стоят явно не миротворцы, а самые ястребиные ястребы в США и Европе. И физиономия Коломойского в эту компанию явно не вписывается. Как и Зеленского, впрочем, весьма забавно выглядящего в камуфляжных майках и зеленых штанах. Но его очередь позже...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Полоумный Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кивоногих будет болтаться в петле
пока не отгниет крысиная шейка написал 03.09.2023 08:31
Это говорит о том, що Зеленскй нормальный президент.
Калопомойский был для Зеленского как Ковальчуки для гэбэвского Окурка, но гэбэвский Окурок никогда не посадит Ковальчуков, хотя они наворотили черных дел на россии поболее чем Калопомойский в Украине.
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Для показухи борьбы с коррупцией
Рычужка написал 03.09.2023 08:21
Помурыдут и отпустят дав еще прихватить в придачу. Ну как всегда при капиталистическом режиме. Вот пример о русской щедрой душе. Чубайса, отца нанотехнологий воровства энергетики и ваучерищатора выпустили с милльярдами. И тут никакого различия.
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