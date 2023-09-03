Зеленский сдал своего крестного отца

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который был отправлен под арест на два месяца с возможностью внесения залога в 509 млн гривен (около $13,8 млн), не будет вносить залог.

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила, что Коломойскому предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более $13 млн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Вот интересно, как сейчас спит Зеленский, вынужденный не просто сдать, а показательно репрессировать человека, которому обязан всем? Ясно ведь, кто стоял за гениальной избирательной кампанией Зеленского, когда впервые в истории комик превратился в президента крупной европейской страны, минуя государственную службу, депутьатские и губернаторские выборы - вот просто так: первая должность на госслужбе - президент.

Все, даже название правящей фракции в Раде - "Слуга народа" из фильма, который и стал главной фишкой кампании. И никак не мог Зеленский сам снять такое кино на деньги от концертов...

Правда, когда за спиной Зеленского стоял Коломойкий, он выглядел полным миротворцем, а позже концепция изменилась. Сменился хозяин?

Понятно, что за войной на Украине сегодня стоят явно не миротворцы, а самые ястребиные ястребы в США и Европе. И физиономия Коломойского в эту компанию явно не вписывается. Как и Зеленского, впрочем, весьма забавно выглядящего в камуфляжных майках и зеленых штанах. Но его очередь позже...

А.Б.