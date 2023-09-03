Нигерия решила отозвать послов отовсюду

Президент Нигерии Бола Тинубу принял решение отозвать из-за рубежа всех послов страны, кроме постоянных представителей республики в ООН.

В заявлении отмечается, что распоряжение президента было сделано по итогам анализа деятельности и результатов работы дипломатических учреждений Нигерии в других странах.

Нигерия - это не какой-нибудь Нигер, по численности населения и развитию производительных сил эта страна может конкурировать с Россией. И такие эксцессы должны внимательно рассматриваться со всех сторон.

Вполне полагаю, что оценив колоссальные расходы на посольства и сопоставив их со вполне ничтожным результатом, счел дипломатию делом бессмысленным, а то и вредным...

А.Б.