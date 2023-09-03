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Московский листок

Пашинян объявил об уходе России с Кавказа

Опубликовано 03.09.2023 в разделе комментариев 0

армения президент
Пашинян объявил об уходе России с Кавказа

В результате действий, которые предпринимает или не предпринимает Москва, Россия отдаляется от Южного Кавказа, заявил глава правительства Армении Никол Пашинян.

Пашинян сказал, что причины этого ему неизвестны, хотя «есть предположения».

Как заявил премьер-министр Армении, некоторые «процессы» ведут к «осознанию» того, что «однажды можно проснуться и увидеть, что России больше нет здесь».

В качестве примера он привел ситуацию с Лачинским коридором. Он заявил, что российские миротворцы не могут обеспечить безопасность маршрута.

Лачинский коридор – единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению. В июне 2023 года Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, то есть объявил блокаду.

Премьер свободной и независимой Армении, даже не имеющей границы с РФ, видимо, полагает, что армия России должна разблокировать Лачинский коридор?

 А.Б.



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