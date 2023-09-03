Германия не будет возобновлять использование ядерной энергии

Страна сделает ставку на возобновляемые источники энергии, заявил в субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц: "Тема с ядерной энергией в Германии - закрыта", - приводит его слова Associated Press.

Шольц добавил, что в будущем энергетические потребности ФРГ будут удовлетворять из возобновляемых источников, включая солнце и ветер.

В реальности, конечно, в Германии нет столько солнца и ветра, чтобы обеспечить ее экономику в сколь-нибудь значимых количествах.

А три германских АЭС обеспечивали электричеством свыше 10 млн домохозяйств страны, то есть примерно четверть населения.

AP напоминает, что на этой неделе в Свободной демократической партии Германии (СвДП), входящей в правящую коалицию, одобрили положение, согласно которому надо "прекратить демонтаж АЭС, которые еще можно использовать". В СвДП подчеркивали, что сохранение этих мощностей является единственным способом для страны сохранить стабильность при любом развитии ситуации.

ФРГ объявила о планах поэтапного отказа от ядерной энергетики еще в 2011 году. Осенью прошлого года, когда конфликт на Украине ограничил доступ к энергии в Европе, Германия решила продлить работу атомных электростанций на несколько месяцев, но максимум до середины апреля 2023 года.

В апреле Германия, как и планировалось, прекратила работу последних трех АЭС.

Что ж, попутного ветра...

А.Б.