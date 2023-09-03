Два батальона ВСУ госпитализировали из-за вспышки легионеллёза

Среди украинских военнослужащих и польских наёмников распространился легионеллёз, известный как "болезнь легионеров". Из-за вспышки инфекции сразу два батальона ВСУ в Харькове были экстренно госпитализированы.
Легионеллёз обнаружили в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, принимающей участие в боях на Купянском направлении. Изначально командиры пытались скрыть факт эпидемии, однако позже стало известно, что в ночь на 3 сентября два стрелковых батальона в срочном порядке были доставлены в инфекционные отделения харьковских больниц.
По предварительной информации, речь может идти примерно об одной тысяче военнослужащих. На их позиции сейчас распределят остатки 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ — бойцов отправили на переформирование после больших потерь.
Не было бы счастья, да несчастье помогло - граница с Польшей сегодня перекрыта наглухо. Неприятно, но редкий случай - очень кстати.
В августе 2023 года вспышка «болезни легионеров» была зафиксирована в городе Жешув в соседней с Беларусью Польше.
По данным на 31 августа, в больницах более 150 человек, умерли – 16, сообщает ТАСС.
Легионеллез, или «болезнь легионеров», – серьезное острое инфекционное заболевание, которое поражает легкие и провоцирует тяжелые пневмонии, порой со смертельным исходом.
А.Б.
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И как там клоун Кущ,он же в Харкькове написал 03.09.2023 22:39
А ведь предупреждали же кастрюлеголовых рогулей-майданщиков,что добром это все не кончится