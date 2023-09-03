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Московский листок

Два батальона ВСУ госпитализировали из-за вспышки легионеллёза

Опубликовано 03.09.2023 в разделе комментариев 1

медицина эпидемия вирус
Два батальона ВСУ госпитализировали из-за вспышки легионеллёза

Среди украинских военнослужащих и польских наёмников распространился легионеллёз, известный как "болезнь легионеров". Из-за вспышки инфекции сразу два батальона ВСУ в Харькове были экстренно госпитализированы.

Легионеллёз обнаружили в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, принимающей участие в боях на Купянском направлении. Изначально командиры пытались скрыть факт эпидемии, однако позже стало известно, что в ночь на 3 сентября два стрелковых батальона в срочном порядке были доставлены в инфекционные отделения харьковских больниц.

По предварительной информации, речь может идти примерно об одной тысяче военнослужащих. На их позиции сейчас распределят остатки 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ — бойцов отправили на переформирование после больших потерь.

Не было бы счастья, да несчастье помогло - граница с Польшей сегодня перекрыта наглухо. Неприятно, но редкий случай - очень кстати.

В августе 2023 года вспышка «болезни легионеров» была зафиксирована в городе Жешув в соседней с Беларусью Польше.

По данным на 31 августа, в больницах более 150 человек, умерли – 16, сообщает ТАСС. 

Легионеллез, или «болезнь легионеров», – серьезное острое инфекционное заболевание, которое поражает легкие и провоцирует тяжелые пневмонии, порой со смертельным исходом.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
А цэ это шо- зрада или пэрэмога?
И как там клоун Кущ,он же в Харкькове написал 03.09.2023 22:39
Вобщем вирус из американских лабараторий вырвался наружу...
А ведь предупреждали же кастрюлеголовых рогулей-майданщиков,что добром это все не кончится
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