Потому что умные!

Начну несколько издалека.

Становившийся уже известным 23 летний А. Чехов стал чаще бывать в Москве и делать для себя наброски увиденного, и в 1883 году в его «Осколках московской жизни» появилась описание российского интеллигента на примере интеллигента Москвы:

«Знающих людей в Москве очень мало; их можно по пальцам перечесть, но зато философов, мыслителей и новаторов не оберешься - чёртова пропасть. Их так много, и так быстро они плодятся, что не сочтёшь их никакими логарифмами, никакими статистиками. Бросишь камень - в философа попадёшь; срывается на Кузнецком вывеска - мыслителя убивает.

Философия их чисто московская, топорна, мутна, как Москва-река, белокаменного пошиба и в общем яйца выеденного не стоит. Их не слушают, не читают и знать не хотят. Надоели, претензиозны и до безобразия скучны. Печать игнорирует их, но... увы! печать не всегда тактична. Один из наших доморощенных мыслителей, некий г. Леонтьев, сочинил сочинение «Новые христиане». В этом глубокомысленном трактате он силится задать Л. Толстому и Достоевскому вопрос и, отвергая любовь, взывает к страху и палке как к истинно русским и христианским идеалам. Вы читаете и чувствуете, что эта топорная, нескладная галиматья написана человеком вдохновенным (москвичи вообще все вдохновенны), но жутким, необразованным, грубым, глубоко прочувствовавшим палку. Что-то животное сквозит между строк в этой несчастной брошюрке. Редко кто читал, да и читать незачем этот продукт недомыслия. Напечатал г. Леонтьев, послал узаконенное число экземпляров и застыл. Он продаёт, и никто у него не покупает».

Это как бы дополнение к старой моей теме - к «Умный и неумный» http://www.ymuhin.ru/node/1212/href и «Болтуны как мусор интернета» http://www.ymuhin.ru/node/2182.

Недавно я с досадой написал, что дурака ещё можно убедить в чём-то, а попробуйте убедить умного! Это, разумеется, не так: называя оппонента «умным», я на самом деле веду речь о том болтуне, кто всего лишь уверен в том, что он умный. Но вот почему он безусловно уверен в своём уме?

Это вопрос?

Что такому человеку, по сути, умственному импотенту, даёт основания и уверенность считать себя не дураком, а умным?

Большой объем знаний? Способность самостоятельно их использовать? Нет!

Это знание «умным» неких, используемых им в жизни «истин». И знание того, что эти истины знают и пользуются этими истинами только умные люди, а дураки их не знают и посему ими не пользуются.

1. Самая важная истина для «умного» - истина о том, что «всего знать нельзя». Отсюда практический вывод – умному нет смысла стремиться узнать много, ведь сколько ни узнавай, а всего не узнаешь. Поэтому «умного» незнание чего-либо не стимулирует это узнать – зачем, если всё равно всего знать нельзя?

2. Вторая истина – зачем тебе вообще знания, если сколько их и ни имей, а всего знать не будешь? Дурак-то этой важной истины не знает, поэтому ему можно что-то объяснить, и он объясняемое поймёт. А «умный» не будет и пробовать понимать, он в лучшем случае из вежливости пропустит все доводы мимо ушей, так и не поняв их. Лишь в некоторых случаях просто запомнит вывод, но об этих случаях ниже.

3. Третья истина. Если тебе не нужны знания, которые всё равно все не узнаешь, то зачем вообще чему-то учиться? Это дураки учатся – «зубрилы», «ботаны», - а умные «сдают» всякие там экзамены и ЕГЭ. Как сдают – не важно! Можно и за деньги, или «коленно-локтевым способом» – главное сдать.

4. Только дурак стремиться получить знания, а «умный», с помощью различного рода экзаменов стремиться получить нужную справку о том, что он умный, как правило, это диплом о высшем образовании, диплом кандидата наук, диплом доктора наук, диплом академика. Эти справки об образовании показывают всем таким же «умным» и, в первую очередь, самом у «умному», что он реально умный! У дураков же нет такой справки! Значит дураки не умные, а «умный» со справкой – это настоящий умный.

5. И в среде таких «умных» настоящее состояние дел знают не те, кто эти проблемы изучает, не те, кто фактом и логикой их разъясняет, – это для дураков. А для «умного» настоящими знаниями обладают только те, кто в своей отрасли знаний получил вот такие, перечисленные выше справки. Это «умному» очень облегчает жизнь – нет необходимости самому хоть в чём-то разбираться – нужно просто запомнить то, что балаболит человек, получивший дипломом. И будешь чувствовать себя умным, как и этот специалист.

6. И, наконец, знание «умным» самой главной истины – что все ошибаться не могут! Что один дурак ни в чём истины знать не может, а вот сто тысяч дураков знают настоящую истину!

Таким образом, «умного» в собственных глазах делает умным знание «недоступных дуракам» «истин» что:

- всего знать нельзя;

- об уме человека свидетельствует справка, полученная после экзаменов;

- надо запоминать то, что говорят владельцы таких справок, и будешь умный, как они.

И что все не могут ошибаться!

Всё просто!

Пара примеров.

Ну, вот смотрите, гуманитарии – эти вообще не в счёт, об их уме говорить бесполезно.

Но технари! США нагло проворачивают аферу с высадкой на Луну, в России миллионы имеют справки о том, что они умные в технических областях, в России сотни тысяч только «учёных». И сколько из них пояснили народу, что вся эта «высадка на Луну» с технической точки зрения – афера? Я могу вспомнить только д.ф.-мат наук А.И. Попова да физика В.Г. Насенника (и пусть меня извинят те, кого я забыл). Ну и в курсе дела этой аферы специалисты в области фотографии и кино.

А биологи и медики! Фармацевтическая мафия нагло провернула и проворачивает аферу с объявлением обычной простуды ужасной пандемией, и это при том, что как бы вызвавший эту пандемию пресловутый вирус SARS-Cov-2 никто никогда не видел – его даже не пробовали выделить и изучить! Его «геном» -его устройство - это чисто компьютерная выдумка.

И сколько же учёных или медиков протестовали против убийства сограждан ковидной паникой и убийственным «лечением» этого «мирового ужаса»? В России я знаю профессоров медицины Н.Н. Филатова, И.А. Гундарова, А.А. Редько, И.Д. Иванова (и пусть меня простят немногие те, кого я не знаю или забыл).

А 85 докторов наук и академиков Центра им. Гамалеи, алчно повизгивая, убеждали дураков вколоть себе неизвестную жижу, купленную ими за государственные деньги без конкурса у неизвестного продавца и перепроданную обратно государству под названием «вакцина «Спутник V». И в России 574 тысячи врачей навязывали, пугали и заставляли граждан вколоть себе эту жижу, убив ею только в 2021 году 125 тысяч российских граждан, и только тех, то вколол себе эту вакцины и всё равно простудился! Ведь не сами по себе, а только по настоянию этих «специалистов со справками» эти «умные» эту жижу себя вкалывали и вкалывали!

Например, еврей по национальности (а евреи обычно живут долго), думский клоун, Жириновский, вкалывал себе эту жижу без устали (8 раз!), пока не «дал дуба». Вот и вопрос - почему он, по сути, совершил самоубийство?

Умный потому что!

От редакции: Необходимые уточнения: в 1883 году 23-летний Чехов не "стал чаще бывать в Москве", а живет здесь постоянно, будучи студентом выпускного курса медицинского факультета МГУ. Известность его еще невелика, тем более, что много ыремени он проводит в Воскресенской больнице в качестве ассистента врача, и куда поедет работать врачом после окончания университетского курса ("Записки юного врача"). То есть мнение студента, даже если он и будущий великий писатель, не является истиной в последней инстанции.

Константин Леонтьев, о котором так непочтительно отзывается будущий юный врач, кстати, тоже врач и участник Крымской войны, в тот момент уже очень известен как религиозный мыслитель и публицист, и понятно, что взгляды Леонтьева и Чехова были весьма различны. Но, полагаю, что основная неприязнь юного Чехова к далеко не юному на тот момент Леонтьеву состояла в службе последнего в Московском цензурном комитете. В 1882 году Чехов подготовил первый сборник рассказов «Шалость», но он не вышел из-за цензурных трудностей.

И забавно, что Констапнти н Леонтьев к московской интеллигенции отношения не имел: он родился и вырос в провинции, в Москве же оказался лишь на медицинском факультете - том же, что потом закончит и Чехов. И самое счмешное, что первую пьесу Леонтьева, получившую высокую оценку Ивана Тергенева, тоже не пропустила цензура.

После чего Леонтьев отправился полковым лекарем на войну, и больше в Москве практически не жил, то обитая в Петербурге, то за границей на дипломатической службе. Так что не только не был он "типично московским интеллигентом", но не был и совсем уж никчемным человеком: врач, офицер, дипломат, наконец - цензор... Ничего, русский писатель Гончаров тоже возглавлял цензурный комитет. Хотя для нелюбви московской интеллигенции одной этой должности довольно...

А.Б.