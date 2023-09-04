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Московский листок

McDonald's не изменится под любой вывеской

Опубликовано 04.09.2023 в разделе комментариев 0

еда продукты фастфуд
McDonald's не изменится под любой вывеской

Владельцы сети McDonald’s при продаже бизнеса в России рассчитывали вернуться на рынок при изменении политической конъюнктуры, в рамках сделки была предусмотрена возможность обратного выкупа, сообщил владелец сети ресторанов «Вкусно – и точка» Александр Говор.

«У принимавших от имени корпорации решение была своя логика. Если честно, на их месте тоже выбрал бы меня. Уже показал себя в качестве партнера, знал систему изнутри. Какой резон McDonald’s рисковать с темной лошадкой? Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится», – рассказал он ТАСС.

По словам Говора, в случае возвращения руководство McDonald's должно будет выкупить бизнес за те деньги, которые были вложены в него российскими предпринимателями.

Говор подчеркнул, что в случае возвращения McDonald's российский бизнес не изменится.

А зачем тогда вообще было менять вывеску?

А.Б.

 



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