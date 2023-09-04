Долги по зарплатам в России резко сократились

Невыплаты заработной платы стали редким явлением из-за дефицита кадров.

Количество жалоб на невыплаты снизилось до 4,6 тысячи, в 3,5 раза.

Долги в июле уменьшились на 21,3% по сравнению с июнем, составив около 445 млн рублей.

10-15 тысяч человек сталкиваются с проблемой задолженности на крупных и средних предприятиях. Малый и средний бизнес во многом остается в "серой" зоне, где отследить задержки зарплат сложно.

Общая доля жалоб на задолженности составляет около 5% обращений. Но некоторые специалисты считают, что государственная инспекция труда просто не может разрешить конфликтную ситуацию между сотрудником и работодателям, отсылая жалобщика в суд.

За полгода было выплачено более 7 млрд зарплатных долгов.