Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Два батальона госпитализировали из-за вспышки смертельной болезни

Опубликовано 04.09.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Зеленский решил сменить министра обороны страны и объявил об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Новым министром обороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Глава государства ожидает, что парламент проголосует за эту кандидатуру на предстоящей неделе.

Ну, учитывая размер фракции "Слуга народа", сомнений в том, как проголосует Рада, особых нет. Как скажут, так и проголосует. Не правда ли, есть в этом что-то знакомое?

Как и в манере назначать во главе министерства обороны не военачальника, а политического деятеля.

И понятно, что ответственность за провал наступления ВСУ несет не гражданский министр, а главковерх Залужный. Как за провалы прошлого года нелепо обвинять Шойгу - есть генштаб, в конце концов. И Шойгу, и Резникова назначали как администраторов в мирный период, и требовать от них, чтообы они враз сделались полководцами - смешно и нелепо.

Как, вероятно, нелепо сохранять в должности гражданского министра в военный период. Как и вообще... В русской истории невоенных военных министров было немного, а удачный только один - Троцкий.

Думаю, Зеленский все это прекрасно понимает, но не рискует ставить во главе военного министерства не слишком преданного ему человека. Резников, кстати, по этому критерию был вполне в соответствии, но проворовался сильно. Что в военное время чревато... Хотя и глава Фонда госимущества навряд ли станет разом кристально честен.

А у нас за воровство серьезных людей давно не снимают - какой смысл? Поэтому все преданы без лести - и все воры...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю больше, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Си Цзиньпин может отсутствовать на саммите G20

- Сообщили о пожарах после ударов по Одесской и Днепропетровской областям

- В Хельсинки прошла многотысячная акция против расизма, в том числе, в составе нового правительства Финляндии - в демонстрации принимали участие более 10 000 человек

- Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе операции на Украине

-

 

1. Два батальона ВСУ госпитализировали из-за вспышки легионеллёза

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. McDonald’s не изменится под любой вывеской

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. Долги по зарплатам в России резко сократились

https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Два батальона госпитализировали из-за вспышки смертельной болезни
Два батальона госпитализировали из-за вспышки смер...
04.09.2023
Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся
Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся
26.08.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Два батальона госпитализировали из-за вспышки смертельной болезни (0)
Долги по зарплатам в России резко сократились (1)
McDonald's не изменится под любой вывеской (0)
Зеленский меняет коня на переправе. На осла... (6)
Потому что умные! (6)
Два батальона ВСУ госпитализировали из-за вспышки легионеллёза (4)
Германия не будет возобновлять использование ядерной энергии (3)
Пашинян объявил об уходе России с Кавказа (11)
Нигерия решила отозвать послов отовсюду (4)
Зеленский сдал своего крестного отца (32)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss