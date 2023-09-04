Два батальона госпитализировали из-за вспышки смертельной болезни

Зеленский решил сменить министра обороны страны и объявил об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Новым министром обороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Глава государства ожидает, что парламент проголосует за эту кандидатуру на предстоящей неделе.

Ну, учитывая размер фракции "Слуга народа", сомнений в том, как проголосует Рада, особых нет. Как скажут, так и проголосует. Не правда ли, есть в этом что-то знакомое?

Как и в манере назначать во главе министерства обороны не военачальника, а политического деятеля.

И понятно, что ответственность за провал наступления ВСУ несет не гражданский министр, а главковерх Залужный. Как за провалы прошлого года нелепо обвинять Шойгу - есть генштаб, в конце концов. И Шойгу, и Резникова назначали как администраторов в мирный период, и требовать от них, чтообы они враз сделались полководцами - смешно и нелепо.

Как, вероятно, нелепо сохранять в должности гражданского министра в военный период. Как и вообще... В русской истории невоенных военных министров было немного, а удачный только один - Троцкий.

Думаю, Зеленский все это прекрасно понимает, но не рискует ставить во главе военного министерства не слишком преданного ему человека. Резников, кстати, по этому критерию был вполне в соответствии, но проворовался сильно. Что в военное время чревато... Хотя и глава Фонда госимущества навряд ли станет разом кристально честен.

А у нас за воровство серьезных людей давно не снимают - какой смысл? Поэтому все преданы без лести - и все воры...

https://forum-msk.org/material/news/1...

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

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