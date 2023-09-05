В районе ЗавидЛово

ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником. Он был сбит системой ПВО в Тверской области в районе Завидово. Это уже третья попытка атаки за ночь на Москву.

«Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в Завидлово, … летевший в направлении Москвы», — сообщил Собянин в своем telegram-канале.

Вот так с буковкой "л" в середине - ЗавидЛово.

Оно понятно, мэр Собянин не местный, топонимика столичная для него - что для меня география Тюменской области. Но Завидово...

Ну представим себе, что мэр Парижа назвал бы усыпальницу в Сен-Дени каким-нибудь Санденисом.

Все-таки любимое место отдыха Брежнева и членов Политбюро глава МГК КПСС, так бы звучал титул Собянина по-старому, должен был знать назубок.

Впрочем, где сейчас место отдыха первого лица страны - государственная тайна... Это Брежнев мог позволять себе охотиться и ловить рыбу в тверских лесах, а потом угощать своих друзей - в Политбюро все были "на ты" и по имени, даже Брежнев был просто Леонид. И лучшим подарком для гостя был какой-нибудь лещ, выловленный лично вождем, или кусок кабаньего мяса того же происхождения.

Что там дарит друзьям Путин - не знаю, наверно, нефтяные вышки какие-нибудь...

Но ежедневных докладов секретаря МГК КПСС об атаках украинских беспилотников по Москве, точно не было. И над Завидово даже близко никто не пролетал.

И вот ради этого мы стояли в критические дни перед Домом Советов в Москве и на площади Октябрьской революции в Киеве?

А.Б.