Полиция Украины начала уголовное расследование в отношении руководства Фонда государственного имущества, говорится в письме, которое было отправлено Национальной полицией Украины. Руководителем фонда на данный момент является Рустем Умеров, назначение которого на пост министра обороны Украины ожидается в ближайшее время.

В документе отмечается, что Национальная полиция Украины провела проверку по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля в связи с незаконным увольнением независимых членов наблюдательного совета компании «Центрэнерго», одного из крупнейших энергогенерирующих предприятий Украины.

Таким образом главой Министерства обороны Украины может стать человек, который является объектом расследования.

Ранее Хозяйственный суд Киева признал незаконным решение фонда об увольнении членов наблюдательного совета. Кроме того, Служба безопасности Украины начала уголовное дело в отношении должностных лиц «Центрэнерго» и Фонда государственного имущества.