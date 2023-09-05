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Московский листок

Эстонии не нравится, когда учатся в России

Опубликовано 05.09.2023 в разделе комментариев 0

эстония независимость
Эстонии не нравится, когда учатся в России

Власти Эстонии призвали молодежь отказаться от учебы в России, сообщает портал Delfi со ссылкой на пресс-службу полиции безопасности (КаПо).

По данным ведомства, российские власти стремятся привлечь к обучению в стране русскоязычную молодежь, проживающую за границей.

Ранее в Эстонии решили увеличить в 15 раз штрафы для русских школ, в которых работают не владеющие эстонским языком учителя. До этого максимальный размер штрафа составлял 640 евро, теперь же нарушающим требование школам придется заплатить 10 тысяч евро.

Понятно, почему родители стремятся, чтобы их дети изучали точные дисциплины на русском языке - в эстонском просто нет множества слов и понятий, применяемых в современной науке.

Да, когда-то в Российской империи стремились получить образование в Дерптском университете, отличавшемся более прогрессивной системой образования. Например, анатомию только там изучали не реальных трупах - в других местах это было запрещено. К примеру, Владимир Даль прошел курс медицины в Дерпте. Теперь это Тарту называется, и живой великорусский язык там не приветствуется...

 А.Б.



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