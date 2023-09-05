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Московский листок

Киев не согласится пойти на уступки в пользу России в вопросе зерновой сделки

Опубликовано 05.09.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Киев не согласится пойти на уступки в пользу России в вопросе зерновой сделки

Об этом официально заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Но однозначно, что мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию», – сказал он.

Таким образом Кулеба прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым он выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России. В частности, Эрдоган отметил, что Украине необходимо «смягчить свои подходы в плане совместных шагов с Россией».

По итогам переговоров Путин сообщил, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности.

В общем, два подхода. Россия готова пойти на сделку ради восстановления имиджа, хотя это ей и не выгодно. Украина готова отказаться от выгод, лишь бы было плохо москалям.

 А.Б.



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