Свалки. Угольная пыль. Умирающая провинция

Выборы всё ближе. И всё громче слышны обещания г. С.Е. Цивилёва — «Сделаем «Кузбасс №1 за Уралом». О том, что происходит на самом деле, чем именно делают Кузбасс, рассказывает правозащитник Александр Гартман (ветеран, инвалид труда, шахтёр с 24-летним стажем).

Не пресечено строительство в водоохранной зоне реки Чумыш, реки, снабжающей водой два города — Киселёвск и Прокопьевск. Высокие чины, бизнесмены выстроили там элитный городок, и продолжают использовать водоохранную зону по своему усмотрению.

Продолжается драма угольных разрезов. Угольная пыль и даже чёрный снег летают по Киселёвску, но разрезы продолжают наступать. Наступают на жилые дома, на сельскохозяйственные земли, отбирают рабочие места (заменяя собой шахты), разрушают экологию. Но угольные разрезы перед шахтами дёшево стоят, а потому, благодаря угольному руководству, только растут.

Мусорная свалка, которую фактически создала компания «Экотек», стала опасным явлением для горожан. Дорога к ней проходит через центральную дорогу в Прокопьевск, мимо деревни Александровка. Ближайшие от свалки дома находятся от неё в 100 метрах, кроме этого свалка находится вплотную к дороге. И во время разгрузки мусора на дороге возникает аварийная ситуация. Также свалка служит питомником крыс и мышей районного значения.

Дополнительно отметим, что «Экотек» требовательно собирает деньги за обслуживание, даже с тех граждан, КОТОРЫЕ НЕ ЗАКЛЮЧАЛИ С НЕЙ ДОГОВОРА. К Гартману, например, неоднократно поступали звонки на телефон с требованием оплатить несуществующую задолженность. Когда же ему пришлось обратиться за разъяснениями к региональному оператору, то он получил следующий ответ:

«... счета на оплату коммунальной услуги выставляются всем гражданам, и все граждане обязаны вносить плату по коммунальной услуге «обращение с ТКО» ежемесячно. Граждане - собственники ТКО должны утилизировать ТКО посредством услуг, оказываемых региональным оператором по обращению с ТКО. Весь объем собранных отходов изо всех контейнеров (общественных и личных) региональным оператором вывозится и транспортируется на полигон для дальнейшей переработки, и требования регионального оператора по оплате услуги «обращению с ТКО» правомерны и справедливы...»

«...Поражаюсь... "законной" обязанностью вносить плату по коммунальной услуге за "вывоз" БЫТОВЫХ отходов - который НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Также НЕ установлен контейнер для вывоза отходов - которых у меня НЕТ. Также мы НЕ заключали никакой договор и т.д.» — комментирует данную ситуацию Александр Гартман. Отметим, что после того, как жалобы на свалку были сброшены в СМИ, на свалке произошёл пожар (по неведомой причине).

Ситуацию с медобслуживанием населения тоже нельзя назвать иначе, чем издевательством.

Так, в микрорайоне Красный Камень (самый большой микрорайон Киселёвска), детская поликлиника отсутствует вовсе. Детей возят лечится в соседние районы. Отсутствует и травмпункт. Травмированных приходится возить вовсе в соседний город Прокопьевск. А это — 25–30 километров.

Взрослая клиника в Красном Камне ещё работает. Но о её состоянии можно сделать безошибочное заключение с первого взгляда — склеенный лоскутками линолеума пол и лампочки Ильича под потолком. Если выяснить, как работает поликлиника – впечатление лучше не становится. К примеру, к невропатологу не попадёшь меньше, чем за месяц.