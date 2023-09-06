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Московский листок

Зеленский переименует Крым внутри

Опубликовано 06.09.2023 в разделе комментариев 1

украина крым
Зеленский переименует Крым внутри

Зеленский подписал указ об изменении территориального устройства Крыма, предусматривающий «декоммунизацию» и создание военных администраций на полуострове. В России предложили Киеву «поделить на районы какой-нибудь сектор Луны».

Инициатива предусматривает создание в регионе военных и военно-гражданских администраций в территориальных общинах. Правительство Украины должно в течение месяца с момента вступления закона в силу определить административные центры и географические границы таких общин. 

В течение трех месяцев кабмин обязан обеспечить формирование местных государственных администраций и внести на рассмотрение Рады законопроект «об особенностях восстановления публичной власти» на полуострове. 

«После вступления закона в силу ... будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах по декоммунизации и введению нового районного раздела Автономной Республики Крым», – сообщили в представительстве Зеленского. 

Согласно заявлению Верховной рады, инициатива провозглашает «восстановление полной линии государственной границы» стратегическим приоритетом украинских ВС.

***

То есть война до победного конца  в Крыму. Какие переговоры? Какое перемирие (про мир даже не заикаюсь). Еще много украинцев уклоняется от призыва, есть еще, кого хоронить. 

Говорят об израильском опыте - так в Земле обетованной и женщины служат... А в некоторых африканских странах призывной возраст 16 лет и ниже. Нормы по здоровью призывников на Украине и так уже снижены, Зеленский лично теперь контролирует, чтоб военкомы не давали "белый билет" тем, кто еще может самостоятельно передвигаться и видит хотя бы одним глазом. Да и куда там смотреть?

Зато в Крыму можно переименовать все Першотравенские и наконец-то взорвать мост, как напоминание о москальском техническом превосходстве. Да и Севастополь переименовать наконец обратно в Ахтияр, в честь стоявшего там когда-то кишлака. Опять, как раньше, засрать Парк Ахматовой и снова начать добывать камень в Херсонесе-Таврическом.

Слава богу, этого никогда не будет...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Слава Украине
Бог написал 06.09.2023 08:15
Слава мне и Украине! Так и будет в следующем году, Крым це Украина!
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