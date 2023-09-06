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Московский листок

Российская экономика превысила свой потенциальный уровень, заявили в Центральном банке России

Опубликовано 06.09.2023 в разделе комментариев 1

кризис экономика
Российская экономика превысила свой потенциальный уровень, заявили в Центральном банке России

Аналитические данные отражены в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«Несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, рост российской экономики во второй половине лета продолжился. Признаки замедления… сменились новым раундом подъёма в августе», — говорится в материале.

К настоящему времени фактор частичной замены выпавшего экспортного спроса и высокий кредитный импульс привели к превышению ВВП своего нового потенциального уровня.

А что доллар-то опять под сотню рублей?

«Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду», - как писал еще Салтыков-Щедрин.

На самом деле, писатель не так сказал. В 1881 году некто Стасюлевич пожаловался Щедрину: «Беда, мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков». А Щедрин ответил: «Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать».

Не так изящно, но смысл тот же.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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И что такое Банк мисс Наибуллиной?
Не смешите мои тапочки написал 06.09.2023 09:28
Это филиал ФРС США и МВФ.
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