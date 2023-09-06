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Московский листок

Подбитые "Леопарды" нанесли удар компании Rheinmetall

Опубликовано 06.09.2023 в разделе комментариев 0

танк леопард
Подбитые "Леопарды" нанесли удар компании Rheinmetall

Применение в ходе украинского конфликта танков Leopard 2 нанесло удар по репутации немецкого концерна Rheinmetall как производителя «чудо-оружия», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Издание отмечает, что отправка немецких Leopard 2 изначально преподносилась на Западе как некий «переломный момент» в конфликте, но танки так и не смогли проявить себя, а сообщения с поля боя «производят негативное впечатление».

Это сказалось на репутации производящей эти танки компании Rheinmetall на международном рынке оружия.

Ну вот, об этом я писал и говорил еще до начала поставок германских танков на Украину. Германия не воевала 80 лет, и странно ждать от нее каких-то прорывов в боевой технике, тем более, что танк - старый, уже снимаемый с вооружения.

Понятно, что задача поставок техники на Украину странами Запада - это форма утилизации военной техники с максимальной выгодой: не надо не только платить за утилизацию, но еще и поступают какие-то деньги за ее продажу.

Ну и перевооружение армии - тоже архивыгодная вещь.

Обо всем этом уже было многократно сказано, но теперь вот повторяют и в Европах.

 А.Б.



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