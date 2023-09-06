Военные следственные органы установили личность главного по БПЛА

Военные следственные органы СК России установили личность украинского военнослужащего, который организовывал атаки беспилотников на военные аэродромы РФ.

Об этом сообщает "Коммерсантъ", на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ и Минобороны следственные органы СК РФ заочно обвинили в совершении тяжких преступлений командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Бурденюка.

Согласно материалам следствия, в феврале — марте 2022 года полковником и иными неустановленными лицами был сформирован 383-й отдельный полк дистанционно управляемых летательных аппаратов, вошедший в состав ВСУ.

Установлено, что 7 октября 2022 года ударный беспилотик J-22 Airborne, выпущенный ООО "НПП "Укрджет"" и находящийся под управлением военных 383-го полка, незаконно пересек границу Украины, вторгся в воздушное пространство Российской Федерации и был дистанционно направлен на территорию штатной стоянки 3-й авиационной эскадрильи дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме Шайковка в Калужской области.

Долбануться можно! Спустя полтора года после начала операции наши органы совместно выяснили фамилию командира специального полка, который управляет дронами! Остальные лица, как я понимаю, остаются неустановленными.

Ну и толку объявлять их в международный розыск, как я понимаю, тоже немного.

Хочу помочь следственным органам! Одним из неустановленных лиц, сформировавшим 383-й полк, был министр обороны Резников! И его можно легко арестовать, потребовав от Англии выдать нового украинского посла. Ну или послать Петрова с Бошировым по известному им уже адресу. Но это вариант хуже - может пострадать кот...

А.Б.