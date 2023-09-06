Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Выборы чуть не завтра - и тишина!

Опубликовано 06.09.2023 автором в разделе комментариев 1

путин выборы бюджет
Выборы чуть не завтра - и тишина!

Кто про что, а русские про выборы. Хотя как таковых выборов уже нет - идет некий процесс, обязательный, но не очень касающийся большинства граждан.

В Москве еще видно что-то - висит кое где грустный Леня Зюганов, как бы вопрошающий с билборда: "Ну что я тут делаю? Отстаньте!"

Висят какие-то другие хорошие ребята, даже имена которых рядовому избирателю мало, что говорят даже за 5 дней до "выборов". 

И на этом. пожалуй, всё. 

Но за Кольцеевой автодорогой, где начинается область, другой субъект Федерации, и где тоже выборы - и того не видно. Нет, плакаты вдоль дорог тоже висят, на но них совсем уж малоизвестные персонажи - и Надеждин. Его знают, даже я, но и это тоже бестолку.

И есть Воробьев, который был, есть и будет, независимо от того, что там думают граждане. Его тоже мало, кто видит - он вертолетом летает, но он есть.

Да вот и пример - написал я про проблему 451 семьи, владеющих участками в КП "Земляничная поляна" в Домодедовском районе.

Дело к выборам. До избирателей дела нет

С полной ответственностью могу заявить - никакой реакции властьй не было. Просто не обратили внимания. 451 избиратель, однако. И в одном Домодедовском районе таких, с той же проблемой, говорят, до 10 тысяч... Мимо!

Да хоть миллион! И все они и так проголосуют как надо. 

И это ничего. Есть в России места, где имя кандидата вообще не называется. в целях его безопасности. Только партия, за которую нужно отдать голос. И ничего! Везде голосуют самым наилучшим образом!

Вполне уже можно распространять опыт по всей территории.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
У нас президентов не выбирают а назначают из ФРС США.
Не смешите тапочки у Баранова. написал 06.09.2023 10:34
Эллочка=людоедочка еще на подъеме после долгой спячки вместе с Терешковой, обосравшийся еще в космосе.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Два батальона госпитализировали из-за вспышки смертельной болезни
Два батальона госпитализировали из-за вспышки смер...
04.09.2023
Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся
Профсоюз нужен там, где угнетают трудящихся
26.08.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Выборы чуть не завтра - и тишина! (1)
Военные следственные органы установили личность главного по БПЛА (0)
Подбитые "Леопарды" нанесли удар компании Rheinmetall (0)
Российская экономика превысила свой потенциальный уровень, заявили в Центральном банке России (1)
Зеленский переименует Крым внутри (4)
Свалки. Угольная пыль. Умирающая провинция (0)
Эстонии не нравится, когда учатся в России (6)
Киев не согласится пойти на уступки в пользу России в вопросе зерновой сделки (9)
Главой Министерства обороны Украины может стать человек, который является объектом расследования (18)
В районе ЗавидЛово (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss