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Московский листок

Полтавская. Полигон. Обращение к президенту как повод для уголовного дела.

Опубликовано 07.09.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

следком мусор
Полтавская. Полигон. Обращение к президенту как повод для уголовного дела.

И снова мы вынуждены вернуться к теме борьбы жителей станицы Полтавской против растущей рядом со станицей мусорной горы.

 

31 августа 2023 года люди записали обращение к президенту В.В. Путину. Они заявили:

 

«…Мы просим президента российской федерации Владимира Путина заставить губернатора Краснодарского края встретиться с нами. Он должен посмотреть в глаза правде и в глаза людям, которых обрекли на медленную смерть!

…Потенциальная угроза отравления нависла над каждым россиянином, который потребляет в пищу продукцию кубанского растениеводства!

…Васин, занимающий должность главы нашего района, полностью себя дискредитировал. Такое впечетление, что он служит не народу, а мусорной мафии!

…Какому дураку пришла в голову мысль — создать свалку над рисовой системой!

…Мы пьем отравленную воду, наши дети, они уже в утробе получают этот яд!

… Я живу 400 метров от свалки. Она движется в мою сторону, хотя губернатор обещал, что в сторону жилых домов свалка двигаться не будет.

… В онкоцентре ей поставили диагноз – онкология 4-й степени. В заключении о смерти написали — смерть от старости, об онкологии ни слова… Районная медицина хвастается, что смертность от онкологии уменьшилась!

…Простое закрытие свалки нас не устраивает. Мы требуем её ликвидации!

...Сейчас каждый вечер воняет так, что дышать невозможно. А в 2024 году свалку хотят расширить в сторону станицы!

…Приобрела тут болезнь. У меня бронхостатическая болезнь легких. У меня аллергия, мне страшно за детей. У нас тут ни аллерголога, ни пульмонолога нет!

…В советское время тут экология гораздо лучше была!

… Губернатор он не думает. Ладно, он не думает о тех, кто сейчас уходит с раком, но он и детях не думает. А это будущее страны!

…У меня требование к Генеральному прокурору Российской Федерации. Мы требуем провести проверку по признакам преступлений, совершенных главой Красноармейского района Юрием Васиным!

…И вот запугивание людей. Вот мужчину за то, что он Васину в глаза сказал, что если бы не было бы Васина, свалку бы закрыли, ручные полицейские по приказу Васина, грубо, тупо избили, положив лицом в асфальт!

…Нет подложки под телом полигона. Нет системы сбора фильтрата, нет системы отвода биогаза. Есть решение суда. Где перечислены все эти недостатки с требованием устранить их!

…У нас в станице сложилось устойчивое ОПГ, в которое входит глава района Васин, входит в неё и начальник района Хаев!

...Что бы вы делали, если бы на глазах у вас убивали ваших детей, ваших внуков? Я уверен, спокойно бы на это не смотрели. Вот и мы не будем спокойно смотреть, как убивают наших близких. Близится бунт и очень серьёзный. Отступать нам некуда!..»

 

 

Обращение набрало более 1.3 миллиона просмотров. Практически немедленно последовала реакция.

 

Спустя несколько дней председатель «Национального рисового союза» Игорь Лобач направил жалобу в Славянский отдел СУ СК по Краснодарскому краю. В его жалобе говорилось о «подрыве экономической (продовольственной) безопасности России».

 

Лобач просил привлечь к уголовной ответственности, причём, не тех лиц, которые развели помойку

на рисовых полях, и не тех лиц, с чьего попустительства это делается. Он просил провести проверку «клеветнических высказываний члена Общественного Совета Натальи Юрьевны Гаряевой в отношении производителей риса Краснодарского края», а также проверку СМИ, публикующих «порочащие материалы» о полигоне и «обеспечить привлечение к ответственности виновных лиц».

 

А 4 сентября правоохранители провели допрос экоактивиста Вадима Мотовилова (по поводу комментария, якобы оставленного в соцсетях). Правоохранители считают, что в комментарии содержится клевета в адрес должностных лиц Красноармейского района Краснодарского края. Проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела по статье 129 УК РФ.

А интересно, всё это вот – и был ответ президента в полном виде? Или ещё какие-то реакции будут?

 

 



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