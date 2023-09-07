Мы вместо настоящих русских. Какой позор! ссср народ жизнь Если вы обратили внимание - а на это невозможно не обратить внимание, - то вся придурковатая гордость нынешних граждан России основана не на собственных достижениях нынешних граждан, а на сильно приукрашенных деяниях их русских предков. Почему так? С тех пор, как руководители СССР отдали страну на разграбление Западу, американские колонизаторы осколков Советского Союза обеспечили приход к власти - и особенно в СМИ - советской интеллигенции. А это были и есть тупые и алчные паразиты СССР и России - интеллигенты способны только тупо болтать заученное. И монопольно находясь в информационном пространстве осколков СНГ, они все республики (кроме разве Белоруссии), превратили в тупое ленивое болото, граждане которыго не способны созидать, и вместо созидания способны только тупо болтать, как и сама эта умственно недоразвитая интеллигенция. Нынешние граждане России, как собственно русские, уже не способны создать даже то, что создавали 60 лет назад даже не их отцы, а их деды! Вот недавно попробовали запустить автоматическую межпланетную станцию «Луна-25» («Луна-1» была запущена в 1959 году) и эта АМС позорно слетала не на Луну, а прямо в Луну. Это вызвало оправдательный писк: «Россия запустила в 2023 г. рекордное за 29 лет число отечественных спутников». Уря, уря, уря!! «Можем повторить!». А сколько это – «рекордное»? Это аж 46 спутников запустили! Но этот «рекордный» прирост связан с выводом 27 июня на орбиту одной ракетой сразу 39 микроспутников научного и экспериментального назначения весом всего в несколько килограммов. А во времена СССР, правда, не только русские, но и все народы Советского Союза лидировали по числу спутников различного назначения на орбите Земли. До 1968 года СССР всё ещё опережал США по числу ежегодно запускаемых аппаратов, и в 1973 году всё ещё был впереди по их общему количеству. А к 2011 году число спутников России в космосе сократилось до 8%, к 2022 году – до 3,5%, а на начало 2023 года доля России в мировой космической группировке стала 2,6%. Если с 2011 года к началу 2023 года Россия нарастила число аппаратов в 1,8 раза (в 2011 г. было 99 аппаратов, а сейчас 177), то США – в 11 раз, а Китай – в 9 раз. Число спутников на орбите Земли в настоящее время и рост их числа с 2011 по 2023 год: 1. США – 4531 (в 11 раз) 2. Китай – 592 (в 9 раз) 3. Великобритания – 563 (в 31 раз) 4. Россия – 177 (+79%) 5. Япония – 92 (+114%) 6. Индия – 61 (+97%) 7. Канада – 56 (+155%) ЕС – 343 (+130%) Другие страны – 303 (в 3 раза) Всего – 6718 (в 7 раз) Россия стремительно падает вниз в интеллектуальном плане. Или как понять, что уже почти 30 лет Россией управляет НЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ руководитель – пусть бы это был царь, диктатор или вождь, НО ОТВЕТСТВЕННЫЙ! Чтобы хотя бы пусть и ответил за проблемы своего правления, как Гитлер, Муссолини и их сообщники, но ответил хотя бы как Пиночет с сообщниками! Но ведь управляет Россией неизвестная банда, выпускающая для показа гражданам России уже даже ни на грамм не похожих на Путина артистов, а граждане России тупо пялятся на эти рожи и блеют: «Путин наше фсё!». Хорошо, пусть для умственных граждан России это невозможно – невозможно отличить жену от тёщи без предъявления женой паспорта. Посему куда уж им отличить одного артиста в роли Путина от другого. Но я уже более полутора лет пишу о том, что в России совершается преступление, запрещённое статьёй 353 УК РФ «Планирование подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», тут надо просто открыть Уголовный кодекс России и прочесть. И граждане России открывают, читают, но понять ничего не могут – ума не хватает! Мало этого, можно было бы сказать, что в умственном отношении граждане России уже не русские, а какие-то животные, но это будет оскорблением животных, потому что граждане России потеряли даже природную цель своей жизни – продолжение рода. Детей не хотят иметь! Вот читаем: «Последняя Всероссийская перепись населения, проводившаяся в 2021 году, выявила 27,6 млн домохозяйств, состоящих из одного человека. Такой состав домохозяйств занял самую крупную долю среди всех видов, а именно 41,8% из 66,1 млн, следует из ее данных. С начала века доля одиночек выросла почти вдвое — с 22,3% в 2002 году». Мы, нынешние граждане России и семью создавать не хотим, и думать не хотим об этом. Если в 1945 году русские люди победили в войне со всей фашиствующей Европой во имя будущего своих внуков, то сегодня опрос общественного мнения показал следующее. https://avatars.mds.yandex.net/get-images-cbir/4538489/bVbT3L50EeVAJ2gniGI7OQ3357/ocr Вырастить детей и обеспечить им лучшее будущее четыре года назад всё ещё мечтали 7% граждан России, а сегодня - 2%. Сегодня 4% граждан мечтают побывать за границей – мечтают попутешествовать, а о счастливом будущем детей – всего2! На нас – на сегодняшних граждан России (да и почти всей пресловутых СНГ) должны с презрением смотреть даже животные! И при этом мы называем себя русскими! Какой позор!



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