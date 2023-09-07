В Ростове-на-Дону место падения беспилотника оказалось в центре города, напротив здания штаба Южного военного округа.

Место падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в центре города оцеплено - на улице Пушкинской от Буденновского проспекта до Халтуринского переулка.

Формально, конечно, военный объект, штаб округа. Если по уму, то штаб округа там располагается аж с дореволюционных времен, можно сказать, врос в землю. И никакой беспилотник самолетного типа серьезного ущерба ему нанести не может. Примерно как пригожинский танк в воротах цирка - ну, стоял...

А вот то, что штаб округа находится в самом центре города, и вокруг жилая застройка, в расчет не берется. Там люди живут. Меня маленького бабушка именно по этому скверу на Пушкинской в коляске катала - тогда, правда, таких заборов там не было. Мы с бабушкой были бы тоже законной целью для украинских БПЛА - она жена офицера, моего дедушки, а я, соответственно, внук офицера. Можно убивать, Европа одобряет...

Когда фашисты его брали, а потом наши отбивали, кстати, под командованием будущего маршала Соколова, того самого, которого сняли с поста министра обороны после пролета Матиаса Руста, центр города не разрушали. Там все дома старинные.

А.Б.