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Московский листок

БПЛА упал возле штаба округа в Ростове-на-Дону

Опубликовано 07.09.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
БПЛА упал возле штаба округа в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону место падения беспилотника оказалось в центре города, напротив здания штаба Южного военного округа.

Место падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в центре города оцеплено - на улице Пушкинской от Буденновского проспекта до Халтуринского переулка.

Формально, конечно, военный объект, штаб округа. Если по уму, то штаб округа там располагается аж с дореволюционных времен, можно сказать, врос в землю. И никакой беспилотник самолетного типа серьезного ущерба ему нанести не может. Примерно как пригожинский танк в воротах цирка - ну, стоял...

А вот то, что штаб округа находится в самом центре города, и вокруг жилая застройка, в расчет не берется. Там люди живут. Меня маленького бабушка именно по этому скверу на Пушкинской в коляске катала - тогда, правда, таких заборов там не было. Мы с бабушкой были бы тоже законной целью для украинских БПЛА - она жена офицера, моего дедушки, а я, соответственно, внук офицера. Можно убивать, Европа одобряет...

Когда фашисты его брали, а потом наши отбивали, кстати, под командованием будущего маршала Соколова, того самого, которого сняли с поста министра обороны после пролета Матиаса Руста, центр города не разрушали. Там все дома старинные.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Та ты шо?!
Кущ удивлен написал 07.09.2023 10:17
Вот прям так взял и упал? А откуда он там взялся и по пакой причине? Ты мне не скажешь, Баранов? Может потому, что срашка вероломно без объявления войны напала на Украину?
Сри в корень, как говорил один срусский хвилософ
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