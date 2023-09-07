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Московский листок

Генералы не воюют, а торгуют

Опубликовано 07.09.2023 в разделе комментариев 0

генерал взятка пво
Генералы не воюют, а торгуют

235-й гарнизонный военный суд продлил арест генерал-майора Константина Огиенко — бывшего командующего 1-й ордена Ленина армией противовоздушной обороны (ПВО) особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха. Его обвиняют во взятке в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, в городе Долгопрудный Московской области Огиенко вместе с командиром 4-й дивизии ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получили от руководительницы общественной организации «Надежда» 500 тыс. рублей, что стало первой частью взятки в размере 30 млн рублей.

После получения денег они пообещали главе организации посодействовать в отчуждении в её пользу земельного участка Министерства обороны России возле города Лобня в Московской области.

То есть на Москву чуть не ежедневно падают БПЛА, а командование армией ПВО, которая прикрывает столицу, торгует землей.

И если б это был единичный случай!

Еще 20 марта в Москве задержали заместителя командующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-майора Вадима Драгомирецкого, и тоже по подозрению во взяточничестве.

И как с таким генералитетом можно выиграть войну?

 А.Б.



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