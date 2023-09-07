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Московский листок

США приступили к грабежу награбленного

Опубликовано 07.09.2023 в разделе комментариев 0

сша война рф
США приступили к грабежу награбленного

Часть активов российских бизнесменов, против которых США ввели санкции, будет направлена на поддержку украинских военных ветеранов, объявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой в Киеве.

«Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции», — сказал он, добавив, что те, кто «способствовал» началу военных действий, должны понести наказание.

Блинкен не уточнил, о какой сумме речь, и не пояснил, чьих именно активов коснется решение.

В феврале 2023 года суд в США разрешил передать Киеву $5,4 млн, которые конфисковали у миллиардера, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева; Вашингтон посчитал, что бизнесмен пытался обойти введенные против него в 2014 году санкции. Затем это решение одобрил генпрокурор Меррик Гарланд, отметив, что, хотя это первая передача конфискованных российских средств на восстановление Украины, «она не будет последней».

По данным Reuters, по состоянию на февраль сформированная Минюстом США межведомственная группа KleptoCapture временно арестовала и другие активы российских бизнесменов.

Всего с начала полномасштабных боев на Украине США конфисковали или способствовали изъятию российских активов на общую сумму более $1 млрд по всему миру.

Понятно, что источник обогащения российских олигархов главным образом - это разграбление бывшей общенародной собственности. Сначала эта собственность была украдена государством у народа, а потом государство наделила ей близких ему людей. Так стали миллардерами Ходорковский, Березовский, Абрамович и все-все-все.

Справедливо было бы вернуть все награбленное законному владельцу - народу СССР, а именно о нем идет речь в Конституции СССР, которая провозглашала общенародную собственность.

Но при чем тут США? При чем тут украинское ветераны?

Причем в самих США с американскими активами так поступать нельзя, а с российскими - почему нет? Проблемы индейцев шерифа не волнуют...

 А.Б.



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