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Московский листок

Кто про что, а русские про выборы

Опубликовано 07.09.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Офтоп. Кто про что, а русские про выборы. Хотя как таковых выборов уже нет - идет некий процесс, обязательный, но не очень касающийся большинства граждан.

В Москве еще видно что-то - висит кое где грустный Леня Зюганов, как бы вопрошающий с билборда: "Ну что я тут делаю? Отстаньте!"

Висят какие-то другие хорошие ребята, даже имена которых рядовому избирателю мало, что говорят, даже за 5 дней до "выборов".

И на этом. пожалуй, всё.

Но за Кольцевой автодорогой, где начинается область, другой субъект Федерации, и где тоже выборы - и того не видно. Нет, плакаты вдоль дорог тоже висят, на но них совсем уж малоизвестные персонажи - и Надеждин. Его знают, даже я, но и это тоже бестолку.

И есть Воробьев, который был, есть и будет, независимо от того, что там думают граждане. Его тоже мало, кто видит - он вертолетом летает, но он есть.

Да вот и пример - написал я про проблему 451 семьи, владеющих участками в КП "Земляничная поляна" в Домодедовском районе. Да еще по радио выступил с тем же вопросом.

И с полной ответственностью могу заявить - никакой реакции властей не было. Просто не обратили внимания. 451 избиратель, однако. И в одном Домодедовском районе таких, с той же проблемой, говорят, до 10 тысяч... Мимо!

Да хоть миллион! И все они и так проголосуют как надо.

И это ничего. Есть в России места, где имя кандидата вообще не называется, в целях его безопасности. Только партия, за которую нужно отдать голос. И ничего! Везде голосуют самым наилучшим образом!

Вполне уже можно распространять опыт по всей территории.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю больше, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Япония запустила к Луне свой первый посадочный модуль

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- Центробанк назвал дефицит рабочей силы главной причиной роста зарплат в России

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