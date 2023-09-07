Офтоп. Кто про что, а русские про выборы. Хотя как таковых выборов уже нет - идет некий процесс, обязательный, но не очень касающийся большинства граждан.

В Москве еще видно что-то - висит кое где грустный Леня Зюганов, как бы вопрошающий с билборда: "Ну что я тут делаю? Отстаньте!"

Висят какие-то другие хорошие ребята, даже имена которых рядовому избирателю мало, что говорят, даже за 5 дней до "выборов".

И на этом. пожалуй, всё.

Но за Кольцевой автодорогой, где начинается область, другой субъект Федерации, и где тоже выборы - и того не видно. Нет, плакаты вдоль дорог тоже висят, на но них совсем уж малоизвестные персонажи - и Надеждин. Его знают, даже я, но и это тоже бестолку.

И есть Воробьев, который был, есть и будет, независимо от того, что там думают граждане. Его тоже мало, кто видит - он вертолетом летает, но он есть.

Да вот и пример - написал я про проблему 451 семьи, владеющих участками в КП "Земляничная поляна" в Домодедовском районе. Да еще по радио выступил с тем же вопросом.

И с полной ответственностью могу заявить - никакой реакции властей не было. Просто не обратили внимания. 451 избиратель, однако. И в одном Домодедовском районе таких, с той же проблемой, говорят, до 10 тысяч... Мимо!

Да хоть миллион! И все они и так проголосуют как надо.

И это ничего. Есть в России места, где имя кандидата вообще не называется, в целях его безопасности. Только партия, за которую нужно отдать голос. И ничего! Везде голосуют самым наилучшим образом!

Вполне уже можно распространять опыт по всей территории.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю больше, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

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