Пустые корпуса оборонного завода. Подъём российской промышленности в действии

К нам в редакцию обратились люди, связанные с заводом имени Калинина.

Рассказанная ими история, для РФ совершенно стандартна. Стратегический завод (производство боеприпасов) пошёл под нож из-за заказного банкротства. Нет, чисто теоретически в нашей стране (которая встаёт с колен и развивает импортозамещение) такое невозможно, а вот чисто практически, смотрите сами.

Итак, завод Калинина — одно из старейших предприятий в Ленобласти (основан в 1869 г).

В 41-м стал головным предприятием в Северном округе по производству снарядов для «Катюш».

С 1960 года завод освоил производство электроники, необходимой для освоения советского космоса, затем — выпуск бытовой электроники (в конце 1980-х выпускал до 20 тыс. магнитофонов в месяц).

К 84-му году на заводе делали взрывные устройства для ПЗРК «Игла», к 1986-му — взрыватели для установки «Град».

Завод успешно пережил 90-е, начал выпускать новые виды гражданской продукции (радиоприёмник «Чайка», ионизатора «Ион»). А потом на него были спущены проблемы.

Сначала был перенос. До 2015 года предприятие располагалось в центральной части Санкт-Петербурга на Васильевском острове. Затем его переехали в Ленинградскую область. Старые здания пошли с молотка. А ещё несколько позже, 13 июля 2021 года, завод им. Калинина был признан банкротом (https://rusbankrot.ru/bankruptcy-and-liquidation/oboronnyy-zavod-kalinina-pod-sankt-peterburgom-priznan-bankrotom/). Отметим, что банкротство началось с иска от фирмы АО «РАМЭК-ВС» на сумму 3,5 млн рублей (!!!!).

То есть, оборонный завод, с историей более 150 лет, с устоявшимися производственными традициями, с широким ассортиментом военной и гражданской продукции, пустили под нож из-за суммы, меньшей, чем стоимость одной квартиры! Причём, подчеркну, уже в тот момент, когда руководство страны неоднократно говорило и об импортозамещении и о неких внешних угрозах. Нам говорят, что рыночная экономика — это очень эффективная вещь. Но вот такое вот — точно эффективно? Или, может быть, эффективно, но не для всех, а для некоего узкого круга лиц?

Особо отметим, что завод им. Калинина существовал не сам по себе. В середине 2010-х годов завод вошёл в концерн «Техмаш», принадлежащий корпорации «Ростех». Мог ли «Ростех» погасить долг

в 3.5 миллионов? Автору представляется, что — да. Хотя, возможно, автор просто не понимает в рыночной экономике.

В реале «Ростех» поступил иначе. Не погасил долги, а тоже предъявил счёт. На 473 млн от конторы «Техмаш» и на 575 миллионов от конторы «РТ-Капитал» (обе конторы входят в госкорпорацию «Ростех»).

Предъявила счёт на 54 млн рублей и налоговая инспекция (https://rusbankrot.ru/bankruptcy-and-liquidation/oboronnyy-zavod-kalinina-pod-sankt-peterburgom-priznan-bankrotom/).

Зачем налоговой инспекции гробить оборонное предприятие - вопрос интересный. Зачем собственное предприятие гробить концерну? Тоже весьма интересный вопрос.

Есть такое мнение, что действует следующая схема. Вот есть, допустим, у тебя (в концерне) завод с налаженной производственной линией, выпускающий что-то там крайне нужное для обороны РФ. И это РФ покупает по одним расценкам. А потом завод, выпускающий это, взял и накрылся. Возможно, с чьей-то помощью. А ведь то, что выпускал завод, было реально нужно. Дублёров у нас в основном нет. Дублёров раньше позакрывали. И в итоге твоему концерну даётся финансирование на освоение новой продукции, в смысле, той, старой продукции, которую выпускал замученный завод, уже на новом заводе. А в чём тут смысл? А смысл в том, что на новую продукцию тебе дадут сумму денег, рассчитанную по совсем другим расценкам. Это будет сильно больше чем то, что дают на продолжение выпуска продукции уже освоенной.

Правда, освоишь ты не сразу. Сильно не сразу. И, скорее всего, эта новая продукция (за счёт отсутствия на новом месте устоявшейся технической культуры выпуска данного изделия) будет (по крайней мере, некоторое время) хуже, чем была на прежнем заводе. И перебои в поставках будут. Временные, как минимум. Но кого это волнует. Это всяких нехороших паникёров волнует, которые плохие фейки про армию пишут. А никого наверху – нет!

Автор не настаивает на том, что завод решили ликвидировать именно из этих соображений. Но, в любом случае, завод встал. Отметим, что попилом (извиняюсь, банкротством) завода занимался (был направлен налоговой инспекцией) надёжный и проверенный в трудных делах специалист, конкурсный управляющий Лев Шляпин.

Особо отметим, что силы и способности Льва Шляпина были слишком велики и ценны для того, чтобы тратить их на одном объекте, и параллельно он:

Конкурсно управлял заводом «Электроприбор» в Москве. Напоминаем, АО «Завод «Электроприбор» выпускал и ремонтировал радиотехнические комплексы для обеспечения двусторонней связи кораблей Военно-Морского Флота. Продукцией завода были антенно-фидерные устройства для кораблей и подводных лодок, антенные коммутаторы, переключатели, приборы контроля изоляции, радиочастотные муфты, фильтры питания, антенные вводы и другое специальное оборудование.

В 2016 году завод был переоснащён новым оборудованием. А в настоящее время завод стоит, ожидая сноса (вместе с этим новым оборудованием). Трудовой коллектив ликвидирован (кого-то сократили, кого-то выжили).

Единственное обнадеживающее место в этой истории - процесс ликвидации малость приостановился. Арбитражный суд г. Москвы, ведущий слушания по банкротству «Электроприбора», взял перерыв. Причина — суд, НАКОНЕЦ, обратил внимание на то, что Шляпин является конкурсным управляющим с 2021 года, а документы, подтверждающие право на эту должность, он НЕ ПРЕДЪЯВИЛ ДО СИХ ПОР. В итоге суд затребовал у Шляпина эти документы.

Также Шляпин применил свои конкурсно-управленческие силы на заводе имени Дзержинского (Пермь). Данный завод выпускает взрыватели для снарядов и ракет и сепараторы для боевых кораблей (включая подводные атомоходы). Завод остановить не удалось, благодаря активности и бдительности трудового коллектива и совета ветеранов ЗиДа, но нельзя сказать, что Шляпин не успел сделать ничего. А именно — он продал оборонный завод фирме-однодневке — компании «Спецпректстрой».

Отметим, что данная компания не имеет людей, не имеет денег, не имеет опыта работы в оборонке, связана с холдингом «АПХ “Дороничи”. «Дороничи», в свою очередь, имеют людей, имеют деньги, имеют опыт сноса предприятий под застройку и связаны с Гозманом (тем самым, который прославлен как иноагент). (источник https://bloknot.ru/e-konomika/predatel-stvo-ili-biznes-v-razgar-svo-v-permskom-krae-mogut-zakry-t-oboronny-j-zavod-veterany-prosyat-putina-vmeshat-sya-1097781.html)

Ветераны ЗиДа снова начали организовывать акции протеста, обращения в СМИ и во все инстанции, в итоге сделка сорвалась. Минпромторг отозвал выданную фирме «Спецпректстрою» лицензию на производство боеприпасов. После этого конкурсный управляющий г. Шляпин был вынужден объявить о расторжении сделки со «Спецпректстроем» (22.08.2023). Более того, по поводу данной сделки уже возбуждено уголовное дело.

К сожалению, на заводе Калинина сплочённой, активной и бдительной группы не нашлось, и Шляпин смог послужить своим нанимателям лучше. Здания завода Калинина в Василеостровском районе Санкт-Петербурга продали на аукционе за 300,3 млн. Вместе со зданием продали два бомбоубежища, которые покупатель, некий предприниматель Игорь Орлов из Ростова-на-Дону, обязан содержать в надлежащем виде. Интересно, будет ли. (https://www.dp.ru/a/2023/09/06/zakritie-ladozhskoj-na-tret)

Производственные корпуса ещё не проданы. Оборудование (трудно восстановимое по нынешним временам) вывезено в неизвестном направлении.

С апреля 2023 года «Ростех» выставил на продажу акции завода имени Калинина и долги завода перед собой («Ростехом»). (http://sale.etprf.ru/Customer/id/2757)

Автор не знает, от кого и в каких размерах Шляпин получает вознаграждение за попил оборонного завода. Но в любой случае, эта сумма недостаточна. Поэтому Шляпин подал в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление с просьбой —

«Увеличить лимит расходов для обеспечения исполнения обязанностей конкурсного управляющего должником по проведению архивных, переплетных работ и сдачи документов в архив за счет имущества должника, установлении указанному лицу вознаграждения в размере, не превышающем 71 371 276,60 руб., выполнению работ по картонированию из расчета 460 руб. за изготовление одной коробки; 2 А56-20315/2020 2. Увеличить лимит расходов на оплату услуг Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центральный государственный архив документов по личному составу ликвидированных государственных предприятий, учреждений, организаций Санкт-Петербурга» по приему и хранению архива по личному составу должника из расчета 8 127 руб. за прием одного фонда и 572 руб. за прием одной единицы хранения (архивного дела)»

(у автора материала даже нет слов, чтобы прокомментировать сей замечательный документ). Отметим, что суд удовлетворил все желания Шляпина.

И под конец встаёт вопрос. У нас же, вроде, СВО. Неужели такие фокусы с оборонкой вообще не наказуемы? И на это есть ответ. Наказуемы. И ещё как. К примеру, «фигуранты уголовного дела по хищению 90 миллионов рублей на заказе на производство опытных образцов бронетранспортеров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП) под маркой «Курганец» получили условные сроки и денежные штрафы:

Бывший замгендиректора холдинга Михаил Школьник был приговорен к четырем годам колонии условно и штрафу в размере 400 тысяч рублей. Экс-руководитель казначейства холдинга Ирина Восторгина получила условный срок в три с половиной года и штраф в размере 350 тысяч рублей». (источник https://dzen.ru/a/ZPb90QHdWy3hhtuf?share_to=link).

Такие дела.